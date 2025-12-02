الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

يِلدِز يُوقِّع أسبوع الأحلام مع يوفنتوس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
يِلدِز يُوقِّع أسبوع الأحلام مع يوفنتوس
A-
A+

كرة القدم

2025-12-02 | 03:17
يِلدِز يُوقِّع أسبوع الأحلام مع يوفنتوس

خطَف التركي كِنَان يِلدِز أضواء يوفنتوس في آخر مباراتين

خطَف التركي كِنَان يِلدِز أضواء يوفنتوس في آخر مباراتين، مؤكّدًا تحوّله إلى أحد أهم أوراق الفريق الهجومية هذا الموسم.
فقد خاض النجم الشاب مباراته رقم 100 بقميص يوفنتوس خلال مواجهة بودو غليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا يوم 25 تشرين الثاني - نوفمبر، في أمسية ثلجية انتهت بفوز البيانكونيري (٣-٢) خارج الديار،
فقد شارك اللاعب بديلًا في الشوط الثاني، وغيّر إيقاع اللقاء بضغطه وتحركاته، قبل أن يتسبّب بتسديدة قوية في الهدف الحاسم الذي جاء من المتابعة عبر جوناثان ديفيد في الوقت القاتل، لينال جائزة رجل المباراة في تغطية الاتحاد الأوروبي للبطولة. 
تألّق النجم التركي تواصل بعد أيام قليلة في الدوري الإيطالي، حين قاد يوفنتوس لقلب الطاولة على كالياري في تورينو يوم 29 تشرين الثاني - نوفمبر، مسجّلًا هدفي الفوز في الانتصار (٢-١)، إذ عدّل النتيجة بسرعة بعد تأخّر مباغت، ثم وقّع الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بعد جملة تمريرات جماعية جميلة، ليمنح فريقه فوزًا مهمًا في سباق المراكز الأوروبية ويمنح مدرّبه لوتشانو سباليتي جرعة ثقة هو في أمسّ الحاجة إليها، مع تثبيت مكانته لاعبًا حاسمًا في المنظومة الهجومية. 
كما حصد يِلدِز جائزة رجل المباراة في قمّة كالياري وفقًا لتقييمات "فوتبول إيطاليا" ومنصّات أخرى، في تأكيد على أنّ أسبوعه الأخير لم يكن مجرّد انفجار مؤقت، بل محطة جديدة في مسار نجم يرسّخ نفسه قائدًا هجوميًا جديدًا ليوفنتوس.



مقالات ذات صلة

فيديو - كوُمو يُسقِط يوفنتوس بعد 73 عاماً
2025-10-20

فيديو - كوُمو يُسقِط يوفنتوس بعد 73 عاماً

لقاء الأحلام مع ميسي في الهند .. ولكن بسعر فلكي!
2025-11-13

لقاء الأحلام مع ميسي في الهند .. ولكن بسعر فلكي!

أسبوع من الطقس الخريفي
2025-10-15

أسبوع من الطقس الخريفي

ليلي كولينز تثير الجدل في أسبوع الموضة بنيويورك بسبب نحافتها اللافتة
2025-09-15

ليلي كولينز تثير الجدل في أسبوع الموضة بنيويورك بسبب نحافتها اللافتة

يِلدِز يُوقِّع أسبوع الأحلام مع يوفنتوس

رياضة

كرة القدم

كِنَان يِلدِز

يوفنتوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجم السيتي يحجز قريةً كاملة لحفل عائليّ
برشلونة يراقب لاعب الأهلي المصري الموهوب

اقرأ ايضا في كرة القدم

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد
03:34

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

واصل البرازيلي رودريغو سلسلة أرقامه السلبية مع ريال مدريد

03:34

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

واصل البرازيلي رودريغو سلسلة أرقامه السلبية مع ريال مدريد

فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار
03:32

فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار

جاء اللقب بعد سلسلة من المباريات الحاسمة

03:32

فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار

جاء اللقب بعد سلسلة من المباريات الحاسمة

فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال
03:26

فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال

لم يجد لنفسه مكاناً على مدرجات الملعب

03:26

فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال

لم يجد لنفسه مكاناً على مدرجات الملعب

اخترنا لك
رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد
03:34
فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار
03:32
فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال
03:26
فيديو - إيدرسون يتألق في لحظة إنسانية مع طفلة صمّاء
03:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025