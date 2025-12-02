الأخبار
فيديو - دي روسي وبداية واعدة في مهمة إنقاذ

فيديو - دي روسي وبداية واعدة في مهمة إنقاذ
كرة القدم

2025-12-02 | 03:24
فيديو - دي روسي وبداية واعدة في مهمة إنقاذ

تمكّن جنوى بقيادة مدربه الجديد من تحقيق أول فوز

تمكّن جنوى بقيادة مدربه الجديد دانيللي دي روسي من تحقيق أول فوز له تحت قيادته، بعدما قلب النتيجة وفاز (2-1) على هيلاس فيرونا، في مباراة مهمة في الدوري الإيطالي.
هذه النتيجة رفعت آمال الفريق بالابتعاد عن القاع مؤقتاً، إذ قفز إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب "السيري آ".
وبرغم الفرح بالفوز، اعتبر دي روسي في مؤتمره الصحفي أن الأداء ليس مثاليا بعد، مشيراً إلى أن "الشوط الأول لم يكن على المستوى المطلوب"، لكنه أشاد بردة فعل اللاعبين في الشوط الثاني.
الفوز يحمل دلالة رمزية كبيرة بعد تعيين دي روسي في السادس من تشرين الثاني - نوفمبر خلفاً لباتريك فييرا، الذي أقيل بعد بداية متعثّرة للموسم، اذ كان هذا الانتصار بمثابة أول خطوة جدّية نحو استعادة الثقة والنقاط، وربما بداية عهد جديد لجنوى تحت قيادته.




2025