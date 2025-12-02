فيديو - دي روسي وبداية واعدة في مهمة إنقاذ

🔴🔵 Look at the passion from Daniele De Rossi after getting his first win as manager of Genoa! 🇮🇹❤️‍🔥 pic.twitter.com/ztZX68eiKO — EuroFoot (@eurofootcom) December 1, 2025

تمكّن بقيادة مدربه الجديد دانيللي دي روسي من تحقيق أول فوز له تحت قيادته، بعدما قلب النتيجة وفاز (2-1) على هيلاس فيرونا، في مباراة مهمة في .هذه النتيجة رفعت آمال الفريق بالابتعاد عن مؤقتاً، إذ قفز إلى عشر في جدول ترتيب "السيري آ".وبرغم الفرح بالفوز، اعتبر دي روسي في مؤتمره الصحفي أن الأداء ليس مثاليا بعد، مشيراً إلى أن "الشوط الأول لم يكن على المستوى المطلوب"، لكنه أشاد بردة فعل اللاعبين في الشوط الثاني.الفوز يحمل دلالة رمزية كبيرة بعد تعيين دي روسي في السادس من تشرين الثاني - نوفمبر خلفاً لباتريك فييرا، الذي أقيل بعد بداية متعثّرة للموسم، اذ كان هذا الانتصار بمثابة أول خطوة جدّية نحو استعادة الثقة والنقاط، وربما بداية عهد جديد لجنوى تحت قيادته.