إصابة أيتانا بونماتي تهزّ موسم برشلونة

تلقّت النسائية ضربة قاسية مع إعلان إصابة نجمة والمنتخب الإسباني، أيتانا بونماتي، بكسر في عظم الشظية خلال حصة تدريبية مع منتخب "لا روخا" قبل مواجهة في إياب نهائي أمم للسيدات.

وأوضح الإسباني ، بعد سلسلة من الفحوص الطبية، أنّ اللاعبة ستعود إلى برشلونة لبدء برنامج علاجي وتأهيلي خاص، مرجّحًا أن تمتد فترة غيابها إلى نحو 3 أشهر على الأقل، ما يعني غيابها عن جزء حاسم من الموسم على مستوى النادي والمنتخب معا.

إصابة بونماتي، المتوَّجة بالكرة الذهبية في السنوات ، تخلق فراغًا فنيًا كبيرًا في قلب وسط برشلونة، خصوصًا أنّها تُعد الربط الأساسي بين البناء الهجومي والضغط العالي، وأحد أهم مفاتيح صناعة اللعب في الفريق.

كما تأتي الإصابة في توقيت سيئ بالنسبة للمنتخب الإسباني للسيدات، الذي يعتمد عليها قائدة إيقاع وواجهة لمشروعه الناجح بعد التتويج بكأس .

الصحافة الكتالونية وصفت الوضع بـ"الكابوس الشتوي" لبرشلونة النسائي في ظلّ تراكم الإصابات، ما يفتح الباب أمام لاعبات الصف الثاني لتثبيت أقدامهنّ في تشكيلة قد يضطر الجهاز الفني إلى إعادة صياغتها تكتيكيًا في المرحلة المقبلة لتعويض غياب نجمتها الأولى.







