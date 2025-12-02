الأخبار
إصابة أيتانا بونماتي تهزّ موسم برشلونة

إصابة أيتانا بونماتي تهزّ موسم برشلونة
كرة القدم

2025-12-02 | 03:19
إصابة أيتانا بونماتي تهزّ موسم برشلونة

تلقّت كرة القدم النسائية ضربة قاسية

تلقّت كرة القدم النسائية ضربة قاسية مع إعلان إصابة نجمة برشلونة والمنتخب الإسباني، أيتانا بونماتي، بكسر في عظم الشظية خلال حصة تدريبية مع منتخب "لا روخا" قبل مواجهة ألمانيا في إياب نهائي دوري أمم أوروبا للسيدات. 
وأوضح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد سلسلة من الفحوص الطبية، أنّ اللاعبة ستعود إلى برشلونة لبدء برنامج علاجي وتأهيلي خاص، مرجّحًا أن تمتد فترة غيابها إلى نحو 3 أشهر على الأقل، ما يعني غيابها عن جزء حاسم من الموسم على مستوى النادي والمنتخب معا.
إصابة بونماتي، المتوَّجة بالكرة الذهبية في السنوات الأخيرة، تخلق فراغًا فنيًا كبيرًا في قلب وسط برشلونة، خصوصًا أنّها تُعد محور الربط الأساسي بين البناء الهجومي والضغط العالي، وأحد أهم مفاتيح صناعة اللعب في الفريق.
كما تأتي الإصابة في توقيت سيئ بالنسبة للمنتخب الإسباني للسيدات، الذي يعتمد عليها قائدة إيقاع وواجهة لمشروعه الناجح بعد التتويج بكأس العالم.
الصحافة الكتالونية وصفت الوضع بـ"الكابوس الشتوي" لبرشلونة النسائي في ظلّ تراكم الإصابات، ما يفتح الباب أمام لاعبات الصف الثاني لتثبيت أقدامهنّ في تشكيلة قد يضطر الجهاز الفني إلى إعادة صياغتها تكتيكيًا في المرحلة المقبلة لتعويض غياب نجمتها الأولى.



