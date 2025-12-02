الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد
كرة القدم

2025-12-02 | 03:34
رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

واصل البرازيلي رودريغو سلسلة أرقامه السلبية مع ريال مدريد

واصل البرازيلي رودريغو سلسلة أرقامه السلبية مع ريال مدريد، بعدما عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه في النادي. 
فبعد تعادل ريال مدريد مع جيرونا (1-1) في الدوري الاسباني، أصبح اللاعب الشاب صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية دون تسجيل هدف لمهاجم في تاريخ الفريق الممتد لـ123 عاما، بعدما وصل إلى 30 مباراة بلا أي هدف.
ورغم الثقة التي يحظى بها من الجهاز الفني ومساهمته في صناعة اللعب، إلا أن تراجع فعاليته أمام المرمى بات مثار قلق داخل النادي، خصوصا في ظل حاجة ريال مدريد إلى حلول هجومية إضافية مع تعثر عدة عناصر في الفريق. 
وتشير تقارير إسبانية إلى أن رودريغو يواجه ضغطا كبيرا لاستعادة مستواه، فيما يرى البعض أن افتقاده للحسم بات يؤثر على أداء الخط الأمامي ككل.
ويبقى السؤال المطروح: هل يستطيع الدولي البرازيلي كسر هذه السلسلة قريبا والعودة إلى التسجيل، أم يواصل رقمه القياسي غير المرغوب في أسوأ فترة تهديفية بمسيرته مع ريال مدريد؟.




تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!
فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار

اقرأ ايضا في كرة القدم

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"
05:48

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"

أشاد نجم المنتخب المصري محمود حسن "تريزيجيه" بالدور الريادي لدولة قطر

05:48

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"

أشاد نجم المنتخب المصري محمود حسن "تريزيجيه" بالدور الريادي لدولة قطر

أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي
04:11

أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي

برنامج (60 Minutes) من أعرق البرامج التلفزيونية في تاريخ الولايات المتحدة

04:11

أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي

برنامج (60 Minutes) من أعرق البرامج التلفزيونية في تاريخ الولايات المتحدة

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!
03:35

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!

صفحة جديدة من موسمه مليء بالانضباط المفقود

03:35

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!

صفحة جديدة من موسمه مليء بالانضباط المفقود

