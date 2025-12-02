رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

واصل البرازيلي سلسلة أرقامه السلبية مع ، بعدما عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه في النادي.

فبعد تعادل مع جيرونا (1-1) في ، أصبح اللاعب الشاب صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية دون تسجيل هدف لمهاجم في تاريخ الفريق الممتد لـ123 عاما، بعدما وصل إلى 30 مباراة بلا أي هدف.

ورغم الثقة التي يحظى بها من الجهاز الفني ومساهمته في صناعة اللعب، إلا أن تراجع فعاليته أمام المرمى بات مثار قلق داخل النادي، خصوصا في ظل حاجة ريال مدريد إلى حلول هجومية إضافية مع تعثر عدة عناصر في الفريق.

وتشير تقارير إسبانية إلى أن رودريغو يواجه ضغطا كبيرا لاستعادة مستواه، فيما يرى البعض أن افتقاده للحسم بات يؤثر على أداء الخط الأمامي ككل.

ويبقى السؤال المطروح: هل يستطيع الدولي البرازيلي كسر هذه السلسلة قريبا والعودة إلى التسجيل، أم يواصل رقمه القياسي غير المرغوب في أسوأ فترة تهديفية بمسيرته مع ريال مدريد؟.









