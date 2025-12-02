الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!
A-
A+

كرة القدم

2025-12-02 | 03:35
تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!

صفحة جديدة من موسمه مليء بالانضباط المفقود

شهد تشيلسي مساء الأحد في مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز (1-1)، إضافة صفحة جديدة إلى موسمه المليء بالانضباط المفقود، بعدما تلقى الإكوادوري مويسيس كايسيدو البطاقة الحمراء، ليصبح سابع حالة طرد يتعرّض لها الفريق منذ بداية الموسم.
وسبق كايسيدو كلٌّ من تريفو شالوباه وروبرت سانشيز ومالو غوستو وجواو بيدرو وليام ديلاپ والمدرب إنزو ماريسكا.
هذا الرقم المرتفع من حالات الطرد عكس أزمة واضحة في انضباط الفريق داخل الملعب، وهو ما بدأ يثير قلق الإدارة والجماهير على حدّ سواء، خصوصاً أن العديد من تلك البطاقات جاءت في لحظات حاسمة أثّرت بشكل مباشر على نتائج المباريات.
وتدل المؤشرات على أن الجهاز الفني سيكون مضطراً لمعالجة هذا الخلل سريعاً إذا أراد تشيلسي إعادة التوازن لمسيرته قبل فوات الأوان.



مقالات ذات صلة

أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم
2025-10-05

أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم

فيديو - سبع بطاقات حمراء واشتباكات وغاز مسيل للدموع
2025-10-20

فيديو - سبع بطاقات حمراء واشتباكات وغاز مسيل للدموع

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
2025-09-20

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال
2025-11-14

أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!

رياضة

كرة القدم

تشيلسي

أرسنال

الدوري الإنجليزي الممتاز

مويسيس كايسيدو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي
رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"
05:48

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"

أشاد نجم المنتخب المصري محمود حسن "تريزيجيه" بالدور الريادي لدولة قطر

05:48

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"

أشاد نجم المنتخب المصري محمود حسن "تريزيجيه" بالدور الريادي لدولة قطر

أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي
04:11

أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي

برنامج (60 Minutes) من أعرق البرامج التلفزيونية في تاريخ الولايات المتحدة

04:11

أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي

برنامج (60 Minutes) من أعرق البرامج التلفزيونية في تاريخ الولايات المتحدة

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد
03:34

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

واصل البرازيلي رودريغو سلسلة أرقامه السلبية مع ريال مدريد

03:34

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

واصل البرازيلي رودريغو سلسلة أرقامه السلبية مع ريال مدريد

اخترنا لك
تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"
05:48
أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي
04:11
رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد
03:34
فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار
03:32

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025