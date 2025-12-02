تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!

صفحة من موسمه مليء بالانضباط المفقود

شهد مساء الأحد في مواجهة في (1-1)، إضافة صفحة إلى موسمه المليء بالانضباط المفقود، بعدما تلقى الإكوادوري مويسيس كايسيدو البطاقة الحمراء، ليصبح طرد يتعرّض لها الفريق منذ بداية الموسم.

وسبق كايسيدو كلٌّ من تريفو شالوباه وروبرت سانشيز ومالو غوستو وجواو بيدرو وليام ديلاپ والمدرب إنزو ماريسكا.

هذا الرقم المرتفع من حالات الطرد عكس أزمة واضحة في انضباط الفريق داخل الملعب، وهو ما بدأ يثير قلق الإدارة والجماهير على حدّ سواء، خصوصاً أن العديد من تلك البطاقات جاءت في لحظات حاسمة أثّرت بشكل مباشر على نتائج المباريات.

وتدل المؤشرات على أن الجهاز الفني سيكون مضطراً لمعالجة هذا الخلل سريعاً إذا أراد تشيلسي إعادة التوازن لمسيرته قبل فوات الأوان.







