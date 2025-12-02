الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي
A-
A+

كرة القدم

2025-12-02 | 04:11
أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي

برنامج (60 Minutes) من أعرق البرامج التلفزيونية في تاريخ الولايات المتحدة

لا يزال برنامج (60 Minutes) يُعدّ واحدًا من أعرق وأنجح البرامج التلفزيونية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يتناول أبرز الشخصيات والأحداث المؤثرة حول العالم
وعلى مدى عقود من البث، لم يُخصِّص البرنامج حلقات للاعبي كرة القدم سوى لأربعة أسماء فقط، ما يعكس مكانتهم العالمية وتأثيرهم الاستثنائي داخل وخارج الملاعب، واللافت أنّ القائمة تضم ثلاثة من أساطير اللعبة المعاصرين، إضافة إلى موهبة صاعدة بسرعة صاروخية:
-    ليونيل ميسي: أفضل لاعب في التاريخ بنظر الكثيرين، وأيقونة كروية عالمية تخطّت شهرتها حدود الرياضة.
-    ديفيد بيكهام: النجم الذي جمع بين كرة القدم والنجومية الجماهيرية، وساهم في نشر شعبية اللعبة في الولايات المتحدة.
-    كريستيان بوليسيتش: قائد الجيل الأميركي الجديد، وأبرز لاعب في تاريخ الكرة في الولايات المتحدة.
-    لامين يامال: المفاجأة الكبرى في القائمة، إذ أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يُخصص له البرنامج فقرة، بعدما تحوّل في سنّ 17 عاما فقط إلى ظاهرة كروية عالمية مع برشلونة والمنتخب الإسباني.
ظهور يامال في هذه القائمة النخبوية يعكس حجم الضجة التي أحدثها في عالم كرة القدم، ويؤكد أنه يسير بخطى ثابتة ليكون أحد أبرز نجوم جيله.



مقالات ذات صلة

أربعة مؤثرين كوميديين يفتحون ملفات الألم خلف الضحكة في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"
2025-11-19

أربعة مؤثرين كوميديين يفتحون ملفات الألم خلف الضحكة في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"

رابع لاعب يقتل بالرصاص في الإكوادور
2025-11-07

رابع لاعب يقتل بالرصاص في الإكوادور

ثنائية عكسية تاريخية للاعب واحد
2025-09-28

ثنائية عكسية تاريخية للاعب واحد

وفاة لاعب الشطرنج الأميركي الشاب عن 29 عاماً
2025-10-21

وفاة لاعب الشطرنج الأميركي الشاب عن 29 عاماً

أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

ديفيد بيكهام

كريستيان بوليسيتش

لامين يامال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"
تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!

اقرأ ايضا في كرة القدم

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"
05:48

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"

أشاد نجم المنتخب المصري محمود حسن "تريزيجيه" بالدور الريادي لدولة قطر

05:48

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"

أشاد نجم المنتخب المصري محمود حسن "تريزيجيه" بالدور الريادي لدولة قطر

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!
03:35

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!

صفحة جديدة من موسمه مليء بالانضباط المفقود

03:35

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!

صفحة جديدة من موسمه مليء بالانضباط المفقود

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد
03:34

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

واصل البرازيلي رودريغو سلسلة أرقامه السلبية مع ريال مدريد

03:34

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

واصل البرازيلي رودريغو سلسلة أرقامه السلبية مع ريال مدريد

اخترنا لك
تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"
05:48
تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!
03:35
رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد
03:34
فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار
03:32

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025