أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي

لا يزال برنامج (60 Minutes) يُعدّ واحدًا من أعرق وأنجح البرامج التلفزيونية في تاريخ الولايات المتحدة
، حيث يتناول أبرز الشخصيات والأحداث المؤثرة حول العالم
.
وعلى مدى عقود من البث، لم يُخصِّص البرنامج حلقات للاعبي كرة القدم
سوى لأربعة أسماء فقط، ما يعكس مكانتهم العالمية وتأثيرهم الاستثنائي داخل وخارج الملاعب، واللافت أنّ القائمة تضم ثلاثة من أساطير اللعبة المعاصرين، إضافة إلى موهبة صاعدة بسرعة صاروخية:
- ليونيل ميسي
: أفضل لاعب في التاريخ بنظر الكثيرين، وأيقونة كروية عالمية تخطّت شهرتها حدود الرياضة.
- ديفيد بيكهام: النجم الذي جمع بين كرة القدم والنجومية الجماهيرية، وساهم في نشر شعبية اللعبة في الولايات المتحدة.
- كريستيان بوليسيتش: قائد الجيل الأميركي الجديد، وأبرز لاعب في تاريخ الكرة
في الولايات المتحدة.
- لامين يامال: المفاجأة الكبرى في القائمة، إذ أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يُخصص له البرنامج فقرة، بعدما تحوّل في سنّ 17 عاما فقط إلى ظاهرة كروية عالمية مع برشلونة
والمنتخب الإسباني.
ظهور يامال في هذه القائمة النخبوية يعكس حجم الضجة التي أحدثها في عالم كرة القدم، ويؤكد أنه يسير بخطى ثابتة ليكون أحد أبرز نجوم جيله.