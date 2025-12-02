أربعة لاعبين في التاريخ ظهروا في برنامج (60 Minutes) الأميركي

برنامج (60 Minutes) من أعرق البرامج التلفزيونية في تاريخ

لا يزال برنامج (60 Minutes) يُعدّ واحدًا من أعرق وأنجح البرامج التلفزيونية في تاريخ ، حيث يتناول أبرز الشخصيات والأحداث المؤثرة حول .

وعلى مدى عقود من البث، لم يُخصِّص البرنامج حلقات للاعبي سوى لأربعة أسماء فقط، ما يعكس مكانتهم العالمية وتأثيرهم الاستثنائي داخل وخارج الملاعب، واللافت أنّ القائمة تضم ثلاثة من أساطير اللعبة المعاصرين، إضافة إلى موهبة صاعدة بسرعة صاروخية:

- : أفضل لاعب في التاريخ بنظر الكثيرين، وأيقونة كروية عالمية تخطّت شهرتها حدود الرياضة.

- ديفيد بيكهام: النجم الذي جمع بين كرة القدم والنجومية الجماهيرية، وساهم في نشر شعبية اللعبة في الولايات المتحدة.

- كريستيان بوليسيتش: قائد الجيل الأميركي الجديد، وأبرز لاعب في تاريخ في الولايات المتحدة.

- لامين يامال: المفاجأة الكبرى في القائمة، إذ أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يُخصص له البرنامج فقرة، بعدما تحوّل في سنّ 17 عاما فقط إلى ظاهرة كروية عالمية مع والمنتخب الإسباني.

ظهور يامال في هذه القائمة النخبوية يعكس حجم الضجة التي أحدثها في عالم كرة القدم، ويؤكد أنه يسير بخطى ثابتة ليكون أحد أبرز نجوم جيله.







