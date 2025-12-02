تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"

مع انطلاق كأس العرب، أشاد نجم المنتخب المصري محمود حسن "تريزيجيه" بالدور الريادي لدولة قطر في تعزيز مكانة الرياضة على الساحة العالمية.

وقال نجم النادي الأهلي المصري أن كأس العرب بطولة مميزة، وأنه شرف كبير لمصر المشاركة في هذا المحفل الرياضي العريق، حيث تشكل كل مباراة فرصة لإبراز قوة المنتخب المصري.

وأضاف المهاجم البارز، الذي منحه أسلوبه التهديفي المميز لقب تريزيجيه، تيمناً بالنجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه "شاهد قدرات قطر الاستثنائية خلال استضافة كأس العالم 2022، وكان ذلك إنجازاً تاريخياً ليس لقطر فحسب، بل للمنطقة بأسرها. واليوم، تعود الأنظار مجدداً إلى الدوحة مع استضافة كأس العرب، حيث ستتصدر العربية المشهد في المنطقة على منصة عالمية".

وقال تريزيجيه، الذي شارك في 86 مباراة دولية وسجل 22 هدفاً بقميص المنتخب "لا يوجد شعور يضاهي ارتداء قميص المنتخب وسط هتافات ملايين المشجعين المصريين. اللعب مصر مسؤولية وشرف كبير. أنا على يقين أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم لإسعاد المشجعين في كأس العرب".

وتابع "اللعب في قطر تجربة استثنائية لأي لاعب. خوض المباريات في استادات احتضنت كأس العالم يمنح البطولة قيمة إضافية، كما أن البنية التحتية الرياضية الحديثة في قطر تشكل عاملاً أساسياً في دعم أداء اللاعبين ونجاحهم".

يشار بأن تريزيجيه بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر عام 2014، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية في عامي 2017 و2023. كما قدّم أداءً لافتاً في تصفيات كأس العالم 2026، مسجلاً خمسة أهداف ساهمت في تأهل مصر إلى البطولة، وخاض تجارب احترافية بارزة مع أندية أوروبية من بينها نادي أستون فيلا الإنجليزي، وكذلك في نادي الريان القطري.

وأسفرت قرعة كأس العرب (FIFA قطر 2025) عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات والكويت، حيث يسعى الفريق لتحسين مركزه مقارنة بالنسخة السابقة التي حلّ فيها رابعاً بعد مباراة قوية انتهت بركلات الترجيح أمام قطر في نسخة 2021.

ويستهل منتخب الفراعنة مشواره ، بلقاء مع نظيره الكويتي في استاد لوسيل الأيقوني، الذي شهد النهائي التاريخي لكأس العالم قطر 2022.

وتستضيف دولة قطر الرياضي في الفترة من 1 وحتى 18 الجاري، في ستة استادات مونديالية استضافت منافسات في كأس العالم 2022، بمشاركة 16 منتخباً تتنافس للتتويج بلقب البطولة.