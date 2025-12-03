الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
هالاند، أسرع مئوية في تاريخ البريميرليغ

هالاند، أسرع مئوية في تاريخ البريميرليغ
كرة القدم

2025-12-03 | 00:41
هالاند، أسرع مئوية في تاريخ البريميرليغ

وقّع النرويجي إيرلينغ هالاند على هدفه الـ100 في الدوري الإنجليزي الممتاز

وقّع النرويجي إيرلينغ هالاند على هدفه الـ100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في شباك فولهام بتسديدة يساريّة قويّة من داخل المنطقة في الدقيقة 17، بعد عرضية أرضية من جيريمي دوكو، ليفتح بوابة الأهداف في مباراة مجنونة انتهت بفوز السيتي (5-4).
بهذا الهدف، أصبح هالاند الأسرع وصولًا إلى نادي المئة في تاريخ البريميرليغ، بعدما بلغها في 111 مباراة فقط، محطما الرقم القياسي السابق لآلان شيرر الذي احتاج إلى 124 مباراة، ومتقدّما أيضا على أسماء مثل هاري كين (141 مباراة) وسيرخيو أغويرو (147) وتييري هنري (160). 
تفاصيل الأهداف الـ100 تكشف قوة "الآلة" التهديفية: هالاند سجّل 71 هدفا بقدمه اليسرى و11 باليمنى و17 برأسه، إضافةً إلى هدف واحد "غير نمطي" في التعادل (4-4) مع تشلسي، ليكتمل العقد عند 100 هدف.
كما أتى 94 هدفا من داخل منطقة الجزاء مقابل 6 فقط من خارجها، بينما تمثّل أهدافه 34% من مجمل أهداف مانشستر سيتي في الدوري منذ انضمامه إلى الفريق، وهي أعلى نسبة لأي لاعب مع ناديه في الفترة ذاتها.
هالاند هزّ شباك كل الفرق الـ23 التي واجهها في البريميرليغ منذ وصوله إلى سيتي، ويتصدّر وولفرهامبتون قائمة ضحاياه بـ10 أهداف، يليه وست هام (9) ثم مانشستر يونايتد (8).
كما سجّل هالاند في 22 ملعبا من أصل 23 لعب عليها، إذ يبقى أنفيلد الوحيد الذي لم يعرف بعد توقيعه، فيما يبقى "الاتحاد" مسرحه المفضّل بـ58 هدفًا، إلى جانب تألقه المتكرّر على ملعب لندن ستاديوم بـ6 أهداف في 3 مباريات فقط.



صلاح ملك الأرقام القياسية في البريميرليغ
2025-11-03

صلاح ملك الأرقام القياسية في البريميرليغ

غيغز على القائمة السوداء لـ"قاعة مشاهير" البريميرليغ!
2025-09-10

غيغز على القائمة السوداء لـ"قاعة مشاهير" البريميرليغ!

أسرع مسيّرة في العالم (فيديو)
2025-11-18

أسرع مسيّرة في العالم (فيديو)

فيديو - إسبانيا تُتوَّج بلقب دوري الأمم للسيدات مجدّدا
تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي
00:50

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي

شهدت مباراة الملحق الفاصل واحدة من أكثر ركلات الترجيح جنونا

00:50

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي

شهدت مباراة الملحق الفاصل واحدة من أكثر ركلات الترجيح جنونا

فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام
00:48

فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام

في أجواء مشحونة عبّر عنها الفيديو المرفق

00:48

فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام

في أجواء مشحونة عبّر عنها الفيديو المرفق

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم
00:45

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم

بعد إدانتها بالاحتيال المشدّد وتزوير وثائق خاصّة وإساءة الأمانة

00:45

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم

بعد إدانتها بالاحتيال المشدّد وتزوير وثائق خاصّة وإساءة الأمانة

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي
00:50
فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام
00:48
مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم
00:45
فيديو - لورا وودز تسقط على الهواء مباشرة
00:44

