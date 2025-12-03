هالاند، أسرع مئوية في تاريخ البريميرليغ

وقّع النرويجي إيرلينغ هالاند على هدفه الـ100 في

عندما افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في شباك فولهام بتسديدة يساريّة قويّة من داخل المنطقة في الدقيقة 17، بعد عرضية أرضية من جيريمي دوكو، ليفتح الأهداف في مباراة مجنونة انتهت بفوز السيتي (5-4).

بهذا الهدف، أصبح هالاند الأسرع وصولًا إلى نادي المئة في تاريخ البريميرليغ، بعدما بلغها في 111 مباراة فقط، محطما الرقم القياسي السابق لآلان شيرر الذي احتاج إلى 124 مباراة، ومتقدّما أيضا على أسماء مثل هاري كين (141 مباراة) وسيرخيو أغويرو (147) وتييري هنري (160).

تفاصيل الأهداف الـ100 تكشف قوة "الآلة" التهديفية: هالاند سجّل 71 هدفا بقدمه اليسرى و11 باليمنى و17 برأسه، إضافةً إلى هدف واحد "غير نمطي" في التعادل (4-4) مع تشلسي، ليكتمل عند 100 هدف.

كما أتى 94 هدفا من داخل منطقة الجزاء مقابل 6 فقط من خارجها، بينما تمثّل أهدافه 34% من مجمل أهداف في الدوري منذ انضمامه إلى الفريق، وهي أعلى نسبة لأي لاعب مع ناديه في الفترة ذاتها.

هالاند هزّ شباك كل الفرق الـ23 التي واجهها في البريميرليغ منذ وصوله إلى سيتي، ويتصدّر وولفرهامبتون قائمة ضحاياه بـ10 أهداف، يليه وست هام (9) ثم (8).

كما سجّل هالاند في 22 ملعبا من أصل 23 لعب عليها، إذ يبقى أنفيلد لم يعرف بعد توقيعه، فيما يبقى " " مسرحه المفضّل بـ58 هدفًا، إلى جانب تألقه المتكرّر على ملعب ستاديوم بـ6 أهداف في 3 مباريات فقط.







