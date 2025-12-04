عاجل
الجيش اللبناني: ننفي ما أورده أحد المواقع الأجنبية حول إنتماء بعض العسكريين لإحدى الجهات ونؤكد أن جميع عناصرنا يدينون بالولاء الكامل للمؤسسة العسكرية والوطن
وكالة الأنباء العراقية: لجنة تجميد أموال الإرهابيين تعلن انه سيتم تصحيح القائمة التي نشرت
سندرلاند.. الصاعد الذي قلب معادلات البريميرليغ

سندرلاند.. الصاعد الذي قلب معادلات البريميرليغ
A-
A+

كرة القدم

2025-12-04 | 00:28
سندرلاند.. الصاعد الذي قلب معادلات البريميرليغ

واصل سندرلاند كتابة واحدة من أبرز القصص في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

واصل سندرلاند كتابة واحدة من أبرز القصص في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما بات أفضل فريق صاعد في هذه المرحلة من الموسم منذ 20 عاما، برصيد 23 نقطة بعد 14 مباراة.
وجاء هذا السجل اللافت بعد سلسلة من النتائج الإيجابية وضعت الفريق في النصف العلوي من جدول الترتيب، في أول موسم له في البريميرليغ منذ عودته إلى دوري الأضواء.
وكان سندرلاند قد وصل إلى 22 نقطة بعد 13 مباراة، ليصبح أول فريق صاعد يحقق هذا الرصيد منذ ويغان أتلتيك في موسم 2005-2006، حين جمع الفريق آنذاك 25 نقطة في العدد نفسه من المباريات.
ومع إضافة نقطة جديدة في الجولة الرابعة عشرة ارتفع رصيد سندرلاند إلى 23 نقطة، مع استمرار ديناميكية الأداء الهجومي والروح العالية داخل الفريق.
ما يقدّمه سندرلاند يُعتبر "استثناءً نادرًا" في حقبة باتت فيها الفرق الصاعدة تعاني غالبا للبقاء، مشيرةً إلى أن أغلب الفرق التي تخطّت حاجز 20 نقطة بهذه السرعة أنهت الموسم في مراكز آمنة وربما مؤهّلة للبطولات الأوروبيّة.
وبهذا الإيقاع، يوجّه سندرلاند رسالة واضحة بأن هدفه لا يقتصر على تفادي الهبوط، بل تثبيت اسمه كمنافس حقيقي في البريميرليغ، مستفيدا من تنظيم تكتيكي متماسك وحضور ذهني قوي جعلاه علامة فارقة هذا الموسم.



