سندرلاند.. الصاعد الذي قلب معادلات البريميرليغ

واصل سندرلاند كتابة واحدة من أبرز القصص في تاريخ ، بعدما بات أفضل فريق صاعد في هذه المرحلة من الموسم منذ 20 عاما، برصيد 23 نقطة بعد 14 مباراة.

وجاء هذا السجل اللافت بعد سلسلة من النتائج الإيجابية وضعت الفريق في النصف العلوي من جدول الترتيب، في أول موسم له في البريميرليغ منذ عودته إلى الأضواء.

وكان سندرلاند قد وصل إلى 22 نقطة بعد 13 مباراة، ليصبح أول فريق صاعد يحقق هذا الرصيد منذ ويغان أتلتيك في موسم 2005-2006، حين جمع الفريق آنذاك 25 نقطة في العدد نفسه من المباريات.

ومع إضافة نقطة في الجولة الرابعة عشرة ارتفع رصيد سندرلاند إلى 23 نقطة، مع استمرار ديناميكية الأداء الهجومي والروح العالية داخل الفريق.

ما يقدّمه سندرلاند يُعتبر "استثناءً نادرًا" في حقبة باتت فيها الفرق الصاعدة تعاني غالبا للبقاء، مشيرةً إلى أن أغلب الفرق التي تخطّت حاجز 20 نقطة بهذه أنهت الموسم في مراكز آمنة وربما مؤهّلة للبطولات الأوروبيّة.

وبهذا ، يوجّه سندرلاند رسالة واضحة بأن هدفه لا يقتصر على تفادي الهبوط، بل تثبيت اسمه كمنافس حقيقي في البريميرليغ، مستفيدا من تنظيم تكتيكي وحضور ذهني قوي جعلاه علامة فارقة هذا الموسم.







