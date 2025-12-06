كأس القارات يُصعّد الحماس: فلامنغو يلتقي كروز آزول في الدوحة

مع بدء العد التنازلي لإنطلاق بطولة كأس القارات للأندية - قطر 2025، يستهل نادي فلامنغو البرازيلي، المتوج حديثاً بلقب كوبا ليبرتادوريس، مشواره بلقاء نظريه المكسيسكي نادي كروز آزول في ديربي الأميركتين - قطر 2025، يوم العاشر من الجاري في الدوحة.

ويُمثل هذا اللقاء المرتقب الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاثة الختامية من كأس القارات للأندية، والتي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب، في تأكيد جديد على القدرات التنظيمية الاستثنائية للدولة والثقة الكبيرة التي تحظى بها على الساحة الدولية في استضافة بطولات عالمية.

ويمكن للمشجعين شراء تذاكر المباريات الثلاثة التي تتوفر ضمن ثلاث فئات، ويتاح شراء 6 تذاكر كحد أقصى للشخص الواحد لكل مباراة. وتتوفر التذاكر رقمياً، وتشمل خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.

وتستضيف دولة قطر المباريات التالية:

ديربي الأميركتين – فيفا قطر 2025️

الأربعاء 10 الثاني - ديسمبر 2025

كروز أزول (المكسيك) × فلامنغو (البرازيل)

استاد

كأس – فيفا قطر 2025

السبت 13 كانون الثاني - ديسمبر 2025

أبطال ديربي الأميركتين × بيراميدز (مصر)

استاد أحمد بن علي

نهائي كأس القارات للأندية – فيفا قطر 2025

الأربعاء 17 كانون الثاني - ديسمبر 2025

(فرنسا) × أبطال كأس التحدي

استاد أحمد بن علي

وكانت قطر قد استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد في العام الماضي 2024، والتي شهدت تتويج نادي باللقب في استاد لوسيل الأيقوني، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع وشهد النهائي التاريخي لكأس 2022.

وتقام مباريات كأس القارات للأندية خلال أيام الراحة في بطولة كأس العرب ما يسلط الضوء على الإمكانات الاستثنائية لدولة قطر في استضافة أكثر من بطولة كبرى في نفس الفترة.