الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

كأس القارات يُصعّد الحماس: فلامنغو يلتقي كروز آزول في الدوحة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كأس القارات يُصعّد الحماس: فلامنغو يلتقي كروز آزول في الدوحة
A-
A+

كرة القدم

2025-12-06 | 08:48
كأس القارات يُصعّد الحماس: فلامنغو يلتقي كروز آزول في الدوحة

بدء العد التنازلي لإنطلاق بطولة كأس القارات للأندية - قطر 2025

 مع بدء العد التنازلي لإنطلاق بطولة كأس القارات للأندية - قطر 2025، يستهل نادي فلامنغو البرازيلي، المتوج حديثاً بلقب كوبا ليبرتادوريس، مشواره بلقاء نظريه المكسيسكي نادي كروز آزول في ديربي الأميركتين - قطر 2025، يوم العاشر من الجاري في الدوحة.

ويُمثل هذا اللقاء المرتقب الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاثة الختامية من كأس القارات للأندية، والتي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب، في تأكيد جديد على القدرات التنظيمية الاستثنائية للدولة والثقة الكبيرة التي تحظى بها على الساحة الدولية في استضافة بطولات عالمية.

 

ويمكن للمشجعين شراء تذاكر المباريات الثلاثة التي تتوفر ضمن ثلاث فئات، ويتاح شراء 6 تذاكر كحد أقصى للشخص الواحد لكل مباراة. وتتوفر التذاكر رقمياً، وتشمل خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.

 

وتستضيف دولة قطر المباريات التالية:

ديربي الأميركتين – فيفا قطر 2025️

الأربعاء 10 كانون الثاني - ديسمبر 2025

كروز أزول (المكسيك) × فلامنغو (البرازيل)

استاد أحمد بن علي

 

كأس التحدي – فيفا قطر 2025

السبت 13 كانون الثاني - ديسمبر 2025

أبطال ديربي الأميركتين × بيراميدز (مصر)

استاد أحمد بن علي

 

نهائي كأس القارات للأندية – فيفا قطر 2025

الأربعاء 17 كانون الثاني - ديسمبر 2025

باريس سان جيرمان (فرنسا) × أبطال كأس التحدي

استاد أحمد بن علي

 

وكانت قطر قد استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد في العام الماضي 2024، والتي شهدت تتويج نادي ريال مدريد باللقب في استاد لوسيل الأيقوني، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع وشهد النهائي التاريخي لكأس العالم 2022.

وتقام مباريات كأس القارات للأندية خلال أيام الراحة في بطولة كأس العرب ما يسلط الضوء على الإمكانات الاستثنائية لدولة قطر في استضافة أكثر من بطولة كبرى في نفس الفترة.

مقالات ذات صلة

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
2025-11-12

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

في الدوحة.. رجي التقى نظيره القطري
2025-09-15

في الدوحة.. رجي التقى نظيره القطري

فيديو - جماهير فلامنغو تسلقت الجبل لمشاهدة النهائي
2025-12-01

فيديو - جماهير فلامنغو تسلقت الجبل لمشاهدة النهائي

فيديو - فلامنغو ثأر من بالميراس وأحرز لقب كوبا ليبرتادوريس
2025-11-30

فيديو - فلامنغو ثأر من بالميراس وأحرز لقب كوبا ليبرتادوريس

كأس القارات يُصعّد الحماس: فلامنغو يلتقي كروز آزول في الدوحة

رياضة

كرة القدم

كأس القارات للأندية - قطر 2025

فلامنغو

كوبا ليبرتادوريس

كروز آزول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو – أغرب طرد قبل المباراة وبسبب لون الملابس الداخلية!
درع ذكاء اصطناعي لحماية نجوم بريطانيا من الإساءات

اقرأ ايضا في كرة القدم

برشلونة مدين بـ138 مليون جنيه إسترليني لخمسة أندية
02:12

برشلونة مدين بـ138 مليون جنيه إسترليني لخمسة أندية

قيمة أقساط متبقية من صفقات تعاقدات

02:12

برشلونة مدين بـ138 مليون جنيه إسترليني لخمسة أندية

قيمة أقساط متبقية من صفقات تعاقدات

إينيجو مارتينيز يريد العودة إلى برشلونة
02:11

إينيجو مارتينيز يريد العودة إلى برشلونة

يمارس ضغوطا متزايدة للعودة إلى برشلونة

02:11

إينيجو مارتينيز يريد العودة إلى برشلونة

يمارس ضغوطا متزايدة للعودة إلى برشلونة

فيديو – أغرب طرد قبل المباراة وبسبب لون الملابس الداخلية!
02:09

فيديو – أغرب طرد قبل المباراة وبسبب لون الملابس الداخلية!

شهدت كرة القدم الهندية حادثة غير مألوفة

02:09

فيديو – أغرب طرد قبل المباراة وبسبب لون الملابس الداخلية!

شهدت كرة القدم الهندية حادثة غير مألوفة

اخترنا لك
برشلونة مدين بـ138 مليون جنيه إسترليني لخمسة أندية
02:12
إينيجو مارتينيز يريد العودة إلى برشلونة
02:11
فيديو – أغرب طرد قبل المباراة وبسبب لون الملابس الداخلية!
02:09
درع ذكاء اصطناعي لحماية نجوم بريطانيا من الإساءات
2025-12-05

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025