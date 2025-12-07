فيديو - ليونيل ميسي يواصل تدوين الأرقام التاريخية

دوّن الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازا جديدا في مسيرته الأسطورية، بعدما توّج مع إنتر ميامي بلقب كأس الدوري الأميركي لعام 2025، ليصل بذلك إلى اللقب رقم 48 في مسيرته الاحترافية، ويعزّز موقعه كأكثر لاعب تتويجا في تاريخ بحسب إحصاءات منصات متخصّصة.إنتر ميامي حصد أول لقب في تاريخه بكأس الدوري الأميركي للمحترفين بعد انتصار مستحق في النهائي على فانكوفر وايتكابس (3-1)، في مباراة تألّق فيها ميسي بصناعة هدفين حاسمين.وقاد ميسي فريقه للفوز باللقب الأهم في المشروع الرياضي الذي بدأ منذ قدومه إلى فلوريدا، إذ كان النجم الأرجنتيني كل اللحظات الفارقة في اللقاء، سواء بصناعته للأهداف أو بقيادته للمجموعة داخل الملعب.وبهذا التتويج، رفع ميسي رصيده إلى 48 بطولة موزّعة بين 10 ألقاب في الدوري الإسباني، 7 في كأس الملك، 8 في السوبر الإسباني، 4 في ، 3 في السوبر ، 3 في مونديال الأندية، إلى جانب لقبين في الدوري الفرنسي، ولقبي كوبا أميركا، وكأس عالم واحدة، ولقب فيناليسِّيما، وذهبية أولمبية، وكأس عالم للشباب، فضلًا عن ألقاب السوبر الفرنسي، وكأس الدوريات، ودرع جماهير الدوري الأميركي، ولقب المؤتمر الشرقي، وأخيرا كأس الدوري مع إنتر ميامي.أرقام ميسي مع إنتر ميامي تبدو بدورها خيالية، إذ خاض 88 مباراة سجل خلالها 77 هدفا وقدّم 42 تمريرة حاسمة (119 مساهمة تهديفية)، في تأكيد جديد على أنه لا يزال عنصرا حاسما في أعلى مستويات اللعبة، حتى في محطة مسيرته الأميركية.