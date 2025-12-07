الأخبار
سلسلة ذهبية لأستون فيلا: 7 انتصارات متتالية بقيادة إيمري

سلسلة ذهبية لأستون فيلا: 7 انتصارات متتالية بقيادة إيمري
2025-12-07 | 02:38
سلسلة ذهبية لأستون فيلا: 7 انتصارات متتالية بقيادة إيمري

واصل أستون فيلا عروضه المذهلة تحت قيادة أوناي إيمري

واصل أستون فيلا عروضه المذهلة تحت قيادة أوناي إيمري، بعدما وصل إلى سلسلة من سبع انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، وضعته بقوة في قلب سباق المنافسة محليا وأوروبيا. 
بدأ المسار من الدوري الأوروبي، حيث تفوّق الفريق على مكابي تل أبيب الصهيوني (2-0) على ملعب "فيلا بارك"، ثم اكتسح بورنموث (4-0) في الدوري الإنكليزي الممتاز، في واحد من أبرز انتصاراته هذا الموسم.
وحقق أستون فيلا فوزا مهما خارج أرضه على ليدز يونايتد بنتيجة (2-1)، ثم واصل تألقه أوروبيًا بانتصار جديد على يونغ بويز السويسري (2-1)، مؤكّدًا قدرته على الموازنة بين الاستحقاقات المحلية والقارية، وترسيخ حضوره بين فرق القمة.
بعد ذلك، حسم فيلا ديربي "ميدلاندز" أمام وولفرهامبتون بفوز صعب (1-0)، قبل أن يقدّم عرضا هجوميا لافتا في انتصار مثير على برايتون (4-3)، تلاه بالأمس فوز ثمين على آرسنال (2-1)، عزّز موقعه في مقدمة الترتيب ومنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة في سباق المراكز الأولى.
بهذه السلسلة الذهبية، سجّل أستون فيلا سبع انتصارات متتالية متنوّعة الأداء، أكّد من خلالها أنه لم يعد مجرّد ضيف عابر في سباق الكبار، بل مشروع منافس حقيقي بفضل الصرامة التكتيكية لإيمري، وتألّق مجموعة من الأسماء التي منحت الفريق شخصية قوية ومخيفة على أرض الملعب.


