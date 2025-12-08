فيديو - حادثة غريبة … إصابة لاعب قبل انطلاق المباراة بثوانٍ

It doesn’t get unluckier than this 🤕💔 He got SECONDS BEFORE KICK-OFF.



Just as Brisbane Roar were about to up in formation, Milorad Stajic pulls up short with a hamstring strain.



Because the injury happened before the start of the match, Roar were able to replace…

شهدت مباراة نادي برزبين رور في الدوري لحظة من أكثر لحظات سوء الحظ هذا الموسم، بعدما تعرّض اللاعب ميلوراد ستاجيتش لإصابة مفاجئة قبل انطلاقها بثوانٍ معدودة.فبينما كان الفريق يستعد للاصطفاف في التشكيلة الأساسية قبيل صافرة البداية، توقّف ستاجيتش فجأة وشعر بانقباض حاد في عضلة الفخذ الخلفية، ما اضطره إلى الخروج من الملعب فورا دون أن يلمس .وبما أن الإصابة حدثت قبل بداية اللقاء رسميا، سُمح لبرزبين رور بتبديله دون احتساب التغيير ضمن التبديلات القانونية للمباراة، وهو استثناء موجود في لوائح .ورغم ذلك، بدا واضحا أن الموقف أربك الجهاز الفني الذي اعتمد على اللاعب في خطته الأساسية، وجعل لحظة الانطلاقة أكثر توترًا مما كان متوقعا.الحادثة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر ، حيث عبّر المشجعون عن تعاطفهم مع ستاجيتش، واصفين ما وقع بأنه "أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث للاعب جاهز للمباراة".