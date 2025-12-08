الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - مشاهد مجنونة وهدف مذهل لا يُصدَّق في الدقيقة 95!

فيديو - مشاهد مجنونة وهدف مذهل لا يُصدَّق في الدقيقة 95!
كرة القدم

2025-12-08 | 00:30
فيديو - مشاهد مجنونة وهدف مذهل لا يُصدَّق في الدقيقة 95!

شهدت منافسات الدوري الأسترالي لحظة استثنائية

شهدت منافسات الدوري الأسترالي لحظة استثنائية، بعدما سجّل المهاجم كريس لونغ هدفا صاروخيا في الدقيقة 95 منح به بريسبان رور فوزا دراماتيكيا على أديلاييد يونايتد سيبقى في الذاكرة طويلاً.
لونغ، المهاجم السابق لنادي كرو ألكسندر الإنجليزي، خطف الأضواء عندما استقبل الكرة خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية، فسكنت الكرة الشباك بطريقة رائعة، ليحرز أول أهدافه في دوري (A-League)، بطريقة لا يمكن أن يحلم بها أي لاعب في بداية مشواره.
انفجرت المدرجات فرحا، واحتفل لاعبو بريسبان بطريقة جنونية مع صاحب الهدف، الذي ظهر عليه مدى الحماس بعد تسجيله هذا الهدف الذي منح فريقه انتصارا قاتلا في اللحظات الأخيرة.
بريسبان رور رفع رصيده في ختام الجولة السابعة الى 14 نقطة في المركز الثاني، فيما حل أديلاييد يونايتد سادساً بتسع نقاط.



