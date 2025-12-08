فيديو - مشاهد مجنونة وهدف مذهل لا يُصدَّق في الدقيقة 95!

🇦🇺 Absolute scenes in Australia! Chris Long hits a rocket of a 95th minute winner for Brisbane Roar. What a way to score your first A League goal! The former #CreweAlex striker enjoyed that one! #ALM pic.twitter.com/Aj5E1AJzCf — English Players Abroad (@EnglishAbroad1) December 7, 2025

شهدت منافسات الدوري لحظة استثنائية، بعدما سجّل المهاجم كريس لونغ هدفا صاروخيا في الدقيقة 95 منح به بريسبان رور فوزا دراماتيكيا على أديلاييد سيبقى في الذاكرة طويلاً.لونغ، المهاجم السابق لنادي كرو ألكسندر الإنجليزي، خطف الأضواء عندما استقبل خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية، فسكنت الكرة الشباك بطريقة رائعة، ليحرز أول أهدافه في (A-League)، بطريقة لا يمكن أن يحلم بها أي لاعب في بداية مشواره.انفجرت المدرجات فرحا، واحتفل لاعبو بريسبان بطريقة جنونية مع صاحب الهدف، الذي ظهر عليه مدى الحماس بعد تسجيله هذا الهدف الذي منح فريقه انتصارا قاتلا في اللحظات .بريسبان رور رفع رصيده في ختام الجولة السابعة الى 14 نقطة في المركز الثاني، فيما حل أديلاييد يونايتد سادساً بتسع نقاط.