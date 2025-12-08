فيديو - تعليقات فكاهية حول ارتباط حمزة عبد الكريم ببرشلونة

أثار الحديث عن انضمام لاعب الأهلي المصري حمزة عبد الكريم
إلى نادي برشلونة موجة كبيرة من التعليقات الطريفة بين الجماهير العربية
، حيث ذهب كثيرون إلى المزاح بأن النادي الكتالوني "سيتعافى ماليا إلى الأبد" إذا اشترى مشجعو مصر قمصان اللاعب الجديد.
وجاءت إحدى التعليقات قائلة "أجمل ما في انتقال حمزة عبد الكريم هو أنّ 120 مليون مصري
سيشترون قميصه كل عام، وهكذا تُحل أزمة برشلونة المالية"، في إشارة فكاهية إلى الشعبية الكبيرة لكرة القدم
في مصر، وحماس الجماهير للاعبين العرب عندما ينضمون إلى أندية الصف الأول في أوروبا
.
وبرغم الطابع الفكاهي للتعليقات، فإنها تعكس الرغبة القوية لدى الجمهور العربي
في رؤية لاعب عربي
جديد يرتدي قميص برشلونة، خاصة في ظل بحث النادي عن عناصر شابة تعزّز مشروعه الرياضي المهم.
وحتى الآن، لا يوجد أي إعلان رسمي من النادي بشأن الصفقة، لكن الضجة الرقمية تؤكد حجم التفاعل الكبير مع أي احتمال لظهور موهبة عربية في "الكامب نو".