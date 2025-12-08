الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - تعليقات فكاهية حول ارتباط حمزة عبد الكريم ببرشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - تعليقات فكاهية حول ارتباط حمزة عبد الكريم ببرشلونة
A-
A+

كرة القدم

2025-12-08 | 00:31
فيديو - تعليقات فكاهية حول ارتباط حمزة عبد الكريم ببرشلونة

موجة كبيرة من التعليقات الطريفة بين الجماهير العربية

أثار الحديث عن انضمام لاعب الأهلي المصري حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة موجة كبيرة من التعليقات الطريفة بين الجماهير العربية، حيث ذهب كثيرون إلى المزاح بأن النادي الكتالوني "سيتعافى ماليا إلى الأبد" إذا اشترى مشجعو مصر قمصان اللاعب الجديد.
وجاءت إحدى التعليقات قائلة "أجمل ما في انتقال حمزة عبد الكريم هو أنّ 120 مليون مصري سيشترون قميصه كل عام، وهكذا تُحل أزمة برشلونة المالية"، في إشارة فكاهية إلى الشعبية الكبيرة لكرة القدم في مصر، وحماس الجماهير للاعبين العرب عندما ينضمون إلى أندية الصف الأول في أوروبا.
وبرغم الطابع الفكاهي للتعليقات، فإنها تعكس الرغبة القوية لدى الجمهور العربي في رؤية لاعب عربي جديد يرتدي قميص برشلونة، خاصة في ظل بحث النادي عن عناصر شابة تعزّز مشروعه الرياضي المهم.
وحتى الآن، لا يوجد أي إعلان رسمي من النادي بشأن الصفقة، لكن الضجة الرقمية تؤكد حجم التفاعل الكبير مع أي احتمال لظهور موهبة عربية في "الكامب نو".



مقالات ذات صلة

جدل واسع حول أنباء ارتباط ياسمين عبد العزيز بحارس مرمى يصغرها بـ15 عاماً
2025-11-06

جدل واسع حول أنباء ارتباط ياسمين عبد العزيز بحارس مرمى يصغرها بـ15 عاماً

تاليا تامر حسني تشعل الجدل بتعليق غامض على دينا الشربيني وابنة كريم محمود عبد العزيز
2025-11-07

تاليا تامر حسني تشعل الجدل بتعليق غامض على دينا الشربيني وابنة كريم محمود عبد العزيز

نيللي كريم تضع حدًا لشائعة ارتباطها بحارس مرمى
2025-11-05

نيللي كريم تضع حدًا لشائعة ارتباطها بحارس مرمى

ظهور لطيف يجمع كريم عبد العزيز وحفيدة أصالة يشعل مواقع التواصل
2025-12-01

ظهور لطيف يجمع كريم عبد العزيز وحفيدة أصالة يشعل مواقع التواصل

فيديو - تعليقات فكاهية حول ارتباط حمزة عبد الكريم ببرشلونة

رياضة

كرة القدم

الأهلي المصري

حمزة عبد الكريم

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مهاجم يتحوّل إلى كهربائي داخل الملعب
فيديو - مشاهد مجنونة وهدف مذهل لا يُصدَّق في الدقيقة 95!

اقرأ ايضا في كرة القدم

اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة
00:34

اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة

جرى اعتقاله في وسط لندن فجر السبت

00:34

اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة

جرى اعتقاله في وسط لندن فجر السبت

بطل بولندا التاريخي في قلب معركة الهبوط
00:33

بطل بولندا التاريخي في قلب معركة الهبوط

وجد نفسه في منطقة الهبوط في الدوري المحلي للمرة الأولى منذ سنوات

00:33

بطل بولندا التاريخي في قلب معركة الهبوط

وجد نفسه في منطقة الهبوط في الدوري المحلي للمرة الأولى منذ سنوات

مهاجم يتحوّل إلى كهربائي داخل الملعب
00:32

مهاجم يتحوّل إلى كهربائي داخل الملعب

واحدة من أكثر اللقطات طرافة في دوريات الهواة

00:32

مهاجم يتحوّل إلى كهربائي داخل الملعب

واحدة من أكثر اللقطات طرافة في دوريات الهواة

اخترنا لك
اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة
00:34
بطل بولندا التاريخي في قلب معركة الهبوط
00:33
مهاجم يتحوّل إلى كهربائي داخل الملعب
00:32
فيديو - مشاهد مجنونة وهدف مذهل لا يُصدَّق في الدقيقة 95!
00:30

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025