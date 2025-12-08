فيديو - تعليقات فكاهية حول ارتباط حمزة عبد الكريم ببرشلونة

💭 The best part about Hamza Abdelkarim joining Barcelona is that 120 million Egyptian fans buying his shirt every year will fix Barcelona’s problems forever



أثار الحديث عن انضمام لاعب الأهلي المصري حمزة عبد إلى نادي برشلونة موجة كبيرة من التعليقات الطريفة بين الجماهير ، حيث ذهب كثيرون إلى المزاح بأن النادي الكتالوني "سيتعافى ماليا إلى الأبد" إذا اشترى مشجعو مصر قمصان اللاعب الجديد.وجاءت إحدى التعليقات قائلة "أجمل ما في انتقال حمزة عبد الكريم هو أنّ 120 مليون سيشترون قميصه كل عام، وهكذا تُحل أزمة برشلونة المالية"، في إشارة فكاهية إلى الشعبية الكبيرة في مصر، وحماس الجماهير للاعبين العرب عندما ينضمون إلى أندية الصف الأول في .وبرغم الطابع الفكاهي للتعليقات، فإنها تعكس الرغبة القوية لدى الجمهور في رؤية لاعب جديد يرتدي قميص برشلونة، خاصة في ظل بحث النادي عن عناصر شابة تعزّز مشروعه الرياضي المهم.وحتى الآن، لا يوجد أي إعلان رسمي من النادي بشأن الصفقة، لكن الضجة الرقمية تؤكد حجم التفاعل الكبير مع أي احتمال لظهور موهبة عربية في "الكامب نو".