مهاجم يتحوّل إلى كهربائي داخل الملعب

واحدة من أكثر اللقطات طرافة في دوريات الهواة

شهدت مباراة (Rusthall FC)، في للهواة، واحدة من أكثر اللقطات طرافة في دوريات الهواة، بعد أن تحوّل المهاجم صاحب الرقم 9، وهو كهربائي في حياته المهنية، إلى عنصر إنقاذ خلال توقف اللعب.

فقد تعطلت الأضواء الكاشفة في الملعب بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تعليق المباراة وسط استغراب الجماهير واللاعبين.

وبينما كان الجميع ينتظر وصول الفنيين، فاجأ المهاجم الجميع عندما اتجه نحو عمود الإضاءة وبدأ بفحص العطل بنفسه، مستفيداً من خبرته العملية.

المشهد أثار ضحك الحاضرين وتصفيقهم، خصوصا بعد أن بدا وكأنه يعرف ما يفعل، في لحظة جمعت بين شغفه باللعبة ومهنته اليومية.

الواقعة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل في ، حيث اعتبرها كثيرون مثالا رائعا على روح كرة الهواة وما تحمله من مواقف إنسانية وعفوية بعيدة عن ضغوط الاحتراف.

وتشير تعليقات المشجعين إلى أن اللاعب "أصبح نجم الليلة" ليس بسبب ما قدمه على أرض الملعب فقط، بل لأنه أنقذ المباراة من الظلام.







