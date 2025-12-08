الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مهاجم يتحوّل إلى كهربائي داخل الملعب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مهاجم يتحوّل إلى كهربائي داخل الملعب
A-
A+

كرة القدم

2025-12-08 | 00:32
مهاجم يتحوّل إلى كهربائي داخل الملعب

واحدة من أكثر اللقطات طرافة في دوريات الهواة

شهدت مباراة (Rusthall FC)، في كرة القدم الإنجليزية للهواة، واحدة من أكثر اللقطات طرافة في دوريات الهواة، بعد أن تحوّل المهاجم صاحب الرقم 9، وهو كهربائي في حياته المهنية، إلى عنصر إنقاذ خلال توقف اللعب. 
فقد تعطلت الأضواء الكاشفة في الملعب بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تعليق المباراة وسط استغراب الجماهير واللاعبين.
وبينما كان الجميع ينتظر وصول الفنيين، فاجأ المهاجم الجميع عندما اتجه نحو عمود الإضاءة وبدأ بفحص العطل بنفسه، مستفيداً من خبرته العملية. 
المشهد أثار ضحك الحاضرين وتصفيقهم، خصوصا بعد أن بدا وكأنه يعرف ما يفعل، في لحظة جمعت بين شغفه باللعبة ومهنته اليومية.
الواقعة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل في إنجلترا، حيث اعتبرها كثيرون مثالا رائعا على روح كرة الهواة وما تحمله من مواقف إنسانية وعفوية بعيدة عن ضغوط الاحتراف. 
وتشير تعليقات المشجعين إلى أن اللاعب "أصبح نجم الليلة" ليس بسبب ما قدمه على أرض الملعب فقط، بل لأنه أنقذ المباراة من الظلام.



مقالات ذات صلة

لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي
2025-11-12

لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي

نفق سليم سلام محط أنظار بعد إتصال "كهربائي"!
2025-10-26

نفق سليم سلام محط أنظار بعد إتصال "كهربائي"!

دعاء أنغام لـ تامر حسني يتحوّل لجدل: وصف الأهرامات بـ"المكان المبارك" يثير الغضب
2025-12-02

دعاء أنغام لـ تامر حسني يتحوّل لجدل: وصف الأهرامات بـ"المكان المبارك" يثير الغضب

نتنياهو: لن نسمح للبنان أن يتحول إلى جبهة جديدة ضدنا
2025-11-02

نتنياهو: لن نسمح للبنان أن يتحول إلى جبهة جديدة ضدنا

مهاجم يتحوّل إلى كهربائي داخل الملعب

رياضة

كرة القدم

Rusthall FC

كرة القدم الإنجليزية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بطل بولندا التاريخي في قلب معركة الهبوط
فيديو - تعليقات فكاهية حول ارتباط حمزة عبد الكريم ببرشلونة

اقرأ ايضا في كرة القدم

اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة
00:34

اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة

جرى اعتقاله في وسط لندن فجر السبت

00:34

اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة

جرى اعتقاله في وسط لندن فجر السبت

بطل بولندا التاريخي في قلب معركة الهبوط
00:33

بطل بولندا التاريخي في قلب معركة الهبوط

وجد نفسه في منطقة الهبوط في الدوري المحلي للمرة الأولى منذ سنوات

00:33

بطل بولندا التاريخي في قلب معركة الهبوط

وجد نفسه في منطقة الهبوط في الدوري المحلي للمرة الأولى منذ سنوات

فيديو - تعليقات فكاهية حول ارتباط حمزة عبد الكريم ببرشلونة
00:31

فيديو - تعليقات فكاهية حول ارتباط حمزة عبد الكريم ببرشلونة

موجة كبيرة من التعليقات الطريفة بين الجماهير العربية

00:31

فيديو - تعليقات فكاهية حول ارتباط حمزة عبد الكريم ببرشلونة

موجة كبيرة من التعليقات الطريفة بين الجماهير العربية

اخترنا لك
اعتقال لاعب دولي في لندن والتحقيقات مستمرة
00:34
بطل بولندا التاريخي في قلب معركة الهبوط
00:33
فيديو - تعليقات فكاهية حول ارتباط حمزة عبد الكريم ببرشلونة
00:31
فيديو - مشاهد مجنونة وهدف مذهل لا يُصدَّق في الدقيقة 95!
00:30

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025