الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أبرز المرشحين لخلافة تشابي ومواجهة مانشستر سيتي قد تكون الأخيرة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أبرز المرشحين لخلافة تشابي ومواجهة مانشستر سيتي قد تكون الأخيرة
A-
A+

كرة القدم

2025-12-09 | 00:25
أبرز المرشحين لخلافة تشابي ومواجهة مانشستر سيتي قد تكون الأخيرة

تتزايد التقارير في إسبانيا حول مستقبل المدرب تشابي ألونسو

تتزايد التقارير في إسبانيا حول مستقبل المدرب تشابي ألونسو مع ريال مدريد، حيث تشير مصادر مقربة من النادي إلى أن مباراة الفريق المرتقبة أمام مانشستر سيتي قد تُعتبر الفرصة الأخيرة للمدرب بعد فترة شهدت توتراً واضحاً داخل غرفة الملابس. 
وتؤكد تلك التقارير أن العلاقة بين ألونسو وعدد من لاعبي الفريق أصبحت غير قابلة للإصلاح وفق توصيف بعض الصحف المحلية، خصوصاً بعد الخسارة الأخيرة أمام سلتا فيغو (0-2)، التي وضعت "الملكي" على بُعد أربع نقاط عن برشلونة المتصدر.
وبدأ ريال مدريد فعلياً في دراسة البدائل، ويأتي على رأس القائمة اسمان كبيران، زين الدين زيدان، الذي يمتلك تاريخاً ذهبياً مع النادي عبر ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق، الذي يمتلك خبرة واسعة في إدارة نجوم الصف الأول وبناء فرق قوية.
وبحسب التسريبات، فإن إدارة فلورنتينو بيريث ترى في كلا المدربين خيارين قادرين على إعادة الاستقرار الفني للفريق سريعاً.
ويأتي هذا التحرك المبكر من الإدارة في وقت يشهد فيه النادي ضغوطاً جماهيرية وإعلامية متزايدة، خصوصاً بعد الأداء المتذبذب للفريق في الأسابيع الماضية. 
ومع ترقّب العالم لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، تبدو الأنظار موجّهة ليس فقط إلى النتيجة، بل إلى ما إذا كانت ستحدد مستقبل دكة التدريب في سانتياغو برنابيو في الأيام المقبلة.



مقالات ذات صلة

فيديو - فياريال كرّم رودري وخسر أمام مانشستر سيتي
2025-10-22

فيديو - فياريال كرّم رودري وخسر أمام مانشستر سيتي

بنود خفيّة تعيد اسم تشابي ألونسو إلى أنفيلد
2025-11-26

بنود خفيّة تعيد اسم تشابي ألونسو إلى أنفيلد

نجم مانشستر يونايتد يواجه عقوبة السجن
2025-09-24

نجم مانشستر يونايتد يواجه عقوبة السجن

أبرز المرشحين لخلافة تشابي ومواجهة مانشستر سيتي قد تكون الأخيرة

رياضة

كرة القدم

تشابي ألونسو مع ريال مدريد

زين الدين زيدان

يورغن كلوب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كايو يعيد أمجاد كروزيرو .. أول هدّاف للدوري منذ تـوستاو قبل 55 عاماً
فيديو - تحقيق وعقوبات منتظَرة بعد إصابة طفل بمقذوف ناري في مباراة رينجرز

اقرأ ايضا في كرة القدم

صعود مذهل، من فريق مغمور إلى متصدر الدوري في أربع سنوات
00:41

صعود مذهل، من فريق مغمور إلى متصدر الدوري في أربع سنوات

يعيش واحدة من أكثر القصص إلهاماً في كرة القدم الأوروبية

00:41

صعود مذهل، من فريق مغمور إلى متصدر الدوري في أربع سنوات

يعيش واحدة من أكثر القصص إلهاماً في كرة القدم الأوروبية

يستعدّ لدخول الدوري الكندي مستنسخاً أتلتيك بلباو
00:40

يستعدّ لدخول الدوري الكندي مستنسخاً أتلتيك بلباو

بدأ النادي بإثارة الاهتمام بفضل سياسة فريدة في الانتقالات

00:40

يستعدّ لدخول الدوري الكندي مستنسخاً أتلتيك بلباو

بدأ النادي بإثارة الاهتمام بفضل سياسة فريدة في الانتقالات

قضية سالا تعود للمحاكم بعد 7 سنوات على المأساة
00:39

قضية سالا تعود للمحاكم بعد 7 سنوات على المأساة

بعد سبع سنوات على مصرع المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا

00:39

قضية سالا تعود للمحاكم بعد 7 سنوات على المأساة

بعد سبع سنوات على مصرع المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا

اخترنا لك
صعود مذهل، من فريق مغمور إلى متصدر الدوري في أربع سنوات
00:41
يستعدّ لدخول الدوري الكندي مستنسخاً أتلتيك بلباو
00:40
قضية سالا تعود للمحاكم بعد 7 سنوات على المأساة
00:39
الحكم على امرأة ابتزّت سون هيونغ مين بالسجن أربع سنوات
00:30

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025