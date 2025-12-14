وائل محيا أصغر لاعب لمونشنغلادباخ في تاريخ الدوري الألماني

دوّن الموهبة وائل محيا اسمه في سجلات بوروسيا مونشنغلادباخ
، بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك في الدوري الألماني
(البوندسليغا)، إثر مشاركته في مباراة الفريق أمام فولفسبورغ
يوم أمس الجمعة.
وبحسب رابطة البوندسليغا
، دخل محيا، المولود في 31 كانون
الأوّل - ديسمبر 2008، اللقاء بعمر 16 عامًا و347 يوما، ليحطم الرقم القياسي السابق داخل النادي، والذي كان مسجّلًا باسم
ماركو مارين.
وجاءت المشاركة التاريخية في الشوط الثاني، حين دفع الجهاز الفني بمحيا بدلا من جيوفاني رينا عند الدقيقة 57، في خطوة عكست ثقة متزايدة بقدرات لاعب الوسط الشاب بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في عدة مباريات سابقة هذا الموسم.
ورغم أن مونشنغلادباخ
لم ينجح في تجنب الخسارة أمام فولفسبورغ (1-3)، فإن ظهور محيا مثّل محطة رمزية مهمة في سياسة النادي المعروفة بمنح الفرص للمواهب الصاعدة، خصوصًا أنه كان قد سجّل أيضا أسبقية عمرية سابقة هذا الموسم عندما خاض أول مشاركة تنافسية بقميص الفريق في مسابقة الكأس.