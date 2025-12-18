الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خدمات إعلامية مميزة في كأس العرب - قطر 2025

خدمات إعلامية مميزة في كأس العرب - قطر 2025
كرة القدم

2025-12-18 | 00:37
خدمات إعلامية مميزة في كأس العرب - قطر 2025

مجموعة من الخدمات الإعلامية ومرافق الإنتاج الحديثة

وفرت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025 مجموعة شاملة من الخدمات الإعلامية ومرافق الإنتاج الحديثة في جميع استادات ومواقع البطولة، لدعم الصحفيين ووسائل الإعلام الذين يغطون الحدث الرياضي.
وأنشأت اللجنة المحلية المنظمة مرافق مصممة خصيصاً لخدمة 1300 وسيلة إعلامية تمثل 70 دولة، وشملت المركز الإعلامي الرئيسي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، إضافة إلى مركز بث مخصص للبطولة في سوق واقف، الوجهة المفضلة للمشجعين.
 وقال محمد الخنجي، مدير إدارة الإعلام المحلي والإقليمي في اللجنة المنظمة للبطولة "نهدف إلى توفير بيئة عمل مجهزة بكافة الموارد التي يحتاجها الصحفيون لتمكينهم من أداء مهامهم باحترافية، حيث تتميز المرافق المخصصة للإعلاميين ببنية تحتية تلبي المعايير العالمية، ومُصممة لضمان حصولهم على الأدوات والدعم اللازمين لتقديم تغطية شاملة للبطولة".
ويوفر المركز الإعلامي الرئيسي، الكائن في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، مساحة عمل مجهزة بالكامل، تشمل مكتب استعلامات لخدمة الصحفيين، وأماكن لإجراء المقابلات، وقاعات للإحاطة الإعلامية، مع توفير خدمات الضيافة والدعم التشغيلي بما فيه التقني والإداري. 
وأشاد سعيد الخروصي، المذيع في قناة عُمان الرياضية، بالخدمات الإعلامية التي توفرها اللجنة المحلية المنظمة. وقال "عندما تأتي إلى المركز الإعلامي الرئيسي، يمكنك أداء مهامك بسهولة وبكفاءة عالية، لأن كل ما تحتاجه متوفر مع مساحة كافية وخدمات مميزة مع جميع المتطلبات اللازمة لتقديم تغطية شاملة".
كما تتيح اللجنة المحلية المنظمة للإعلاميين فرصة استخدام مركز البث في سوق واقف، الملتقى السياحي الثقافي في دولة قطر، والذي يضم اثنين من الاستوديوهات المجهزة بأحدث أنظمة البث والإضاءة والتصوير مع تقنيات متطورة وبإدارة فريق إنتاج يتمتع بخبرات واسعة
ومن خلال هذه المرافق، تقوم 16 قناة ببث برامج يومية حول البطولة. ويوفر الموقع الاستراتيجي لأستوديوهات البث خلفية ثقافية من قلب الدوحة النابض بالحياة، مما يمكّن القنوات من ربط التغطية المباشرة للبطولة مع أجواء حيّة في واحدة من أبرز المعالم التراثية في دولة قطر.
وإلى جانب المراكز الرئيسية، توجد مراكز إعلامية متخصصة في الاستادات الستة التي تستضيف مباريات كأس العرب، وتعكس الخدمات الإعلامية المقدمة خلال مونديال العرب، التزام اللجنة المحلية المنظمة بالتواصل مع المشجعين في أنحاء العالم العربي، وأن تصل تغطية البطولة للجماهير في المنطقة وخارجها.







