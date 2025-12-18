باريس سان جيرمان يُكمل "السداسية" التاريخية

دخل نادي "السداسية" النادر

دخل نادي "السداسية" النادر في الحديثة بعدما أحرز لقبه السادس في عام واحد (2025)، ليصبح ثالث فريق رجال في القرن الـ21 ينجح في جمع 6 ألقاب خلال سنة ميلادية، بعد (2009) وبايرن ميونيخ (2020).

وجاء اللقب الأخير مساء امس الأربعاء، عبر التتويج بكأس القارات للأندية عقب الفوز على فلامنغو بركلات الترجيح (2-1)، بعد التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، في مباراة برز خلالها الحارس ماتفي سافونوف بتصديات حاسمة في سلسلة الركلات.

وبهذا اللقب، اكتملت قائمة ألقاب خلال 2025، كأس السوبر الفرنسي، الدوري الفرنسي، كأس ، ، كأس السوبر ، ثم كأس القارات للأندية.

وتكتسب "السداسية" قيمة إضافية لأنها ترتبط بتوازن نادر بين الهيمنة المحلية والنجاح القاري والعالمي خلال سنة واحدة، وهو معيار تاريخي لا يتحقق إلا لدى فرق قادرة على الحفاظ على مستوى الذروة عبر أكثر من جبهة حتى نهاية الأوّل - ديسمبر.





