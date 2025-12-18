الأخبار
باريس سان جيرمان يُكمل "السداسية" التاريخية

باريس سان جيرمان يُكمل &quot;السداسية&quot; التاريخية
كرة القدم

2025-12-18 | 00:38
باريس سان جيرمان يُكمل "السداسية" التاريخية

دخل باريس سان جيرمان نادي "السداسية" النادر

دخل باريس سان جيرمان نادي "السداسية" النادر في كرة القدم الحديثة بعدما أحرز لقبه السادس في عام واحد (2025)، ليصبح ثالث فريق رجال في القرن الـ21 ينجح في جمع 6 ألقاب خلال سنة ميلادية، بعد برشلونة (2009) وبايرن ميونيخ (2020). 
وجاء اللقب الأخير مساء امس الأربعاء، عبر التتويج بكأس القارات للأندية عقب الفوز على فلامنغو بركلات الترجيح (2-1)، بعد التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، في مباراة برز خلالها الحارس ماتفي سافونوف بتصديات حاسمة في سلسلة الركلات.
وبهذا اللقب، اكتملت قائمة ألقاب باريس خلال 2025، كأس السوبر الفرنسي، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، ثم كأس القارات للأندية. 
وتكتسب "السداسية" قيمة إضافية لأنها ترتبط بتوازن نادر بين الهيمنة المحلية والنجاح القاري والعالمي خلال سنة واحدة، وهو معيار تاريخي لا يتحقق إلا لدى فرق قادرة على الحفاظ على مستوى الذروة عبر أكثر من جبهة حتى نهاية كانون الأوّل - ديسمبر.


