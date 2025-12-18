فيديو - موسم استثنائي في اسكتلندا، هارتس يتصدر في مفاجأة تاريخية

have lost four straight games for the first time since 1978. Wilfried Nancy's nightmare start spirals 😳



Hearts will be top at Christmas, the first non-Old Firm Xmas number one since 1993. 'Tis the season for happenings in Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿pic.twitter.com/uli227I3TE — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 17, 2025

دخل سيلتيك مرحلة غير مسبوقة من المعاناة، بعدما تلقّى أربع هزائم متتالية في جميع المسابقات، وهي سلسلة سلبية لم يعرفها النادي الإسكتلندي العريق منذ العام 1978.وجاء هذا التراجع ليضع المدرب ويلفريد تحت ضغط كبير، في بداية موسم وُصفت بـ“الكابوسية”، وسط انتقادات جماهيرية متزايدة بسبب الأداء والنتائج.في المقابل، خطف نادي هارتس الأضواء، بعدما ضمن صدارة الدوري الإسكتلندي مع حلول فترة أعياد الميلاد، ليصبح أول فريق خارج ثنائي أولد فيرم (سيلتيك ورينجرز) يتصدر جدول الترتيب في هذا التوقيت منذ العام 1993.وأعاد هذا الإنجاز النادر إلى الأذهان مواسم قديمة شهدت كسر الهيمنة التقليدية على الاسكتلندية، وجعل المتابعين يصفون الموسم الحالي بأنه واحد من أكثر المواسم غرابة وإثارة في تاريخ الدوري الاسكتلندي الحديث.