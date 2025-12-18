فيديو - غضب في روتردام على فان بيرسي

🚨🇳🇱 Feyenoord fans voiced their frustrations at manager Robin van Persie. 😤



They lost 3-2 at home against Heerenveen in the Dutch Cup.

عبّرت جماهير فينورد عن استيائها وغضبها تجاه المدرب بيرسي عقب الخسارة المفاجئة (2-3) على أرضه أمام هيرينفين في بطولة كأس ، في نتيجة شكّلت صدمة لأنصار النادي، خاصة أنها جاءت في وبين جماهيره، لتنهي مشوار فينورد مبكرا في المسابقة.وشهدت مدرجات “دي كويب” هتافات واعتراضات واضحة عقب صافرة النهاية، حيث حمّل المشجعون الجهاز الفني مسؤولية الخسارة، في ظل أخطاء دفاعية متكررة وتبديلات لم تلقَ قبولا لدى الجمهور.واعتبر كثيرون أن الأداء لم يرقَ لطموحات فريق ينافس محليا وأوروبيا، ما زاد من حدّة الانتقادات الموجّهة للمدرب.من جانبه، يواجه فان بيرسي ضغوطا متزايدة مع تراجع النتائج، وسط مطالب جماهيرية بتحسين الأداء سريعا واستعادة التوازن في المباريات المقبلة.ويبقى السؤال مطروحًا حول قدرة المدرب على احتواء الغضب الجماهيري وإعادة الثقة قبل الدخول في مراحل حاسمة من الموسم.