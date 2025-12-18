فيديو - غضب في روتردام على فان بيرسي

عبّرت جماهير فينورد عن استيائها وغضبها تجاه المدرب روبن فان
بيرسي عقب الخسارة المفاجئة (2-3) على أرضه أمام هيرينفين في بطولة كأس هولندا
، في نتيجة شكّلت صدمة لأنصار النادي، خاصة أنها جاءت في ملعب الفريق
وبين جماهيره، لتنهي مشوار فينورد مبكرا في المسابقة.
وشهدت مدرجات “دي كويب” هتافات واعتراضات واضحة عقب صافرة النهاية، حيث حمّل المشجعون الجهاز الفني مسؤولية الخسارة، في ظل أخطاء دفاعية متكررة وتبديلات لم تلقَ قبولا لدى الجمهور.
واعتبر كثيرون أن الأداء لم يرقَ لطموحات فريق ينافس محليا وأوروبيا، ما زاد من حدّة الانتقادات الموجّهة للمدرب.
من جانبه، يواجه فان بيرسي ضغوطا متزايدة مع تراجع النتائج، وسط مطالب جماهيرية بتحسين الأداء سريعا واستعادة التوازن في المباريات المقبلة.
ويبقى السؤال مطروحًا حول قدرة المدرب على احتواء الغضب الجماهيري وإعادة الثقة قبل الدخول في مراحل حاسمة من الموسم.