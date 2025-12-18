فيديو - وداع مؤثر أشعله نجل اللاعب الأرجنتيني

This is beautiful 💙



Universidad de Chile held a farewell game for Walter Montillo and the joy was overflowing when his son, Santino, scored 🥹pic.twitter.com/qkvKDbjWFj — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 17, 2025

عاشت جماهير يونيفرسيداد دي تشيلي ليلة استثنائية خلال مباراة الوداع التي أُقيمت تكريما للنجم الأرجنتيني مونتيّو، أحد أبرز لاعبي النادي في الأخير، فامتلأت المدرجات بالمشاعر والذكريات، وسط حضور جماهيري كبير جاء ليودّع قائدا ترك بصمة واضحة بقميص الفريق.اللحظة الأكثر تأثيرا جاءت عندما شارك سانتينو، نجل مونتيّو، في المباراة الاستعراضية، وتمكّن من تسجيل هدف وسط انفجار من الفرح والتصفيق.المشهد تحوّل إلى احتفال عائلي وإنساني، حيث ركض اللاعبون والجماهير للاحتفال بالطفل، فيما لم يتمالك والده نفسه من التأثر، في لقطة جسّدت معنى الإرث الكروي الحقيقي.الواقعة انتشرت بسرعة على ، واعتبرها المشجعون واحدة من أجمل لحظات الوداع في تاريخ النادي، حيث اختلطت بالعاطفة والوفاء.