الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - وداع مؤثر أشعله نجل اللاعب الأرجنتيني

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - وداع مؤثر أشعله نجل اللاعب الأرجنتيني
A-
A+

كرة القدم

2025-12-18 | 01:16
فيديو - وداع مؤثر أشعله نجل اللاعب الأرجنتيني

عاشت جماهير يونيفرسيداد دي تشيلي ليلة استثنائية

عاشت جماهير يونيفرسيداد دي تشيلي ليلة استثنائية خلال مباراة الوداع التي أُقيمت تكريما للنجم الأرجنتيني والتر مونتيّو، أحد أبرز لاعبي النادي في العقد الأخير، فامتلأت المدرجات بالمشاعر والذكريات، وسط حضور جماهيري كبير جاء ليودّع قائدا ترك بصمة واضحة بقميص الفريق.
اللحظة الأكثر تأثيرا جاءت عندما شارك سانتينو، نجل مونتيّو، في المباراة الاستعراضية، وتمكّن من تسجيل هدف وسط انفجار من الفرح والتصفيق. 
المشهد تحوّل إلى احتفال عائلي وإنساني، حيث ركض اللاعبون والجماهير للاحتفال بالطفل، فيما لم يتمالك والده نفسه من التأثر، في لقطة جسّدت معنى الإرث الكروي الحقيقي.
الواقعة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها المشجعون واحدة من أجمل لحظات الوداع في تاريخ النادي، حيث اختلطت كرة القدم بالعاطفة والوفاء.



مقالات ذات صلة

فيديو توبيخ محمد صبحي لسائقه يشعل جدلاً واسعاً..ورواية نجل السائق تقلب التفسيرات
2025-12-11

فيديو توبيخ محمد صبحي لسائقه يشعل جدلاً واسعاً..ورواية نجل السائق تقلب التفسيرات

رسالة مؤثرة من تاليا ابنة تامر حسني إلى آن الرفاعي تشعل الجدل: أمي الثانية
2025-12-13

رسالة مؤثرة من تاليا ابنة تامر حسني إلى آن الرفاعي تشعل الجدل: أمي الثانية

فيديو - الجمهور الأرجنتيني يُبهر وفريقه يخرج خالي الوفاض
2025-10-31

فيديو - الجمهور الأرجنتيني يُبهر وفريقه يخرج خالي الوفاض

فيديو - شماريخ تُشعل تحضيرات فينورد للديربي
2025-12-14

فيديو - شماريخ تُشعل تحضيرات فينورد للديربي

فيديو - وداع مؤثر أشعله نجل اللاعب الأرجنتيني

رياضة

كرة القدم

يونيفرسيداد دي تشيلي

والتر مونتيّو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
راموس يعود .. بصورةٍ أمام برشلونة
فيديو - غضب في روتردام على فان بيرسي

اقرأ ايضا في كرة القدم

زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"
01:27

زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"

موجة جدل بعد استبعاد جناح برشلونة رافينيا

01:27

زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"

موجة جدل بعد استبعاد جناح برشلونة رافينيا

الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع قيمة جوائز كأس العالم
01:26

الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع قيمة جوائز كأس العالم

رفع "المساهمة المالية" وقيمة الجوائز الخاصة بكأس العالم 2026

01:26

الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع قيمة جوائز كأس العالم

رفع "المساهمة المالية" وقيمة الجوائز الخاصة بكأس العالم 2026

يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة
01:25

يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة

إدراج بايرن ميونيخ ضمن أكثر الأندية تعرضا للعقوبات

01:25

يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة

إدراج بايرن ميونيخ ضمن أكثر الأندية تعرضا للعقوبات

اخترنا لك
زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"
01:27
الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع قيمة جوائز كأس العالم
01:26
يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة
01:25
راموس يعود .. بصورةٍ أمام برشلونة
01:18

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025