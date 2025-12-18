كأس العرب - تأجيل مباراة السعودية والامارات لأجل غير مُسمّى

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب – قطر 2025، أنها علقت المباراة على المركزين الثالث والرابع في المسابقة، بين منتخبيّ المملكة العربية السعودية
والإمارات العربية
المتحدة إلى أجل غير مسمى بسبب عواصف البرق بالقرب من ملعب المباراة.
وفي حين احتفظ المكان بسلامة التشغيل الكاملة وظل الملعب في حالة
جيدة، فقد اتخذ هذا الإجراء من قِبَل الحكام
ومراقب المباراة لضمان سلامة
جميع اللاعبين والمشجعين والموظفين في الملعب.
وستبت اللجنة المعنية في قرار منح الفائز بالمكان الثالث في الوقت المناسب من خلال الاتحاد
الدولي لكرة القدم
، المشرف على البطولة.