كأس العرب - تأجيل مباراة السعودية والامارات لأجل غير مُسمّى

كأس العرب - تأجيل مباراة السعودية والامارات لأجل غير مُسمّى
كرة القدم

2025-12-18 | 11:30
كأس العرب - تأجيل مباراة السعودية والامارات لأجل غير مُسمّى

اللجنة المنظمة علقت المباراة على المركزين الثالث والرابع في المسابقة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب – قطر 2025، أنها علقت المباراة على المركزين الثالث والرابع في المسابقة، بين منتخبيّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى أجل غير مسمى بسبب عواصف البرق بالقرب من ملعب المباراة.

وفي حين احتفظ المكان بسلامة التشغيل الكاملة وظل الملعب في حالة جيدة، فقد اتخذ هذا الإجراء من قِبَل الحكام ومراقب المباراة لضمان سلامة جميع اللاعبين والمشجعين والموظفين في الملعب.

وستبت اللجنة المعنية في قرار منح الفائز بالمكان الثالث في الوقت المناسب من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم، المشرف على البطولة.


مقالات ذات صلة

كأس العرب: المغرب تواجه الإمارات في نصف النهائي
2025-12-15

كأس العرب: المغرب تواجه الإمارات في نصف النهائي

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"
2025-12-02

تريزيجيه عن كأس العرب - قطر 2025: "شرف كبير لمصر المشاركة في كأس العرب"

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات
2025-11-23

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات

كأس العرب: الأردن يقابل السعودية في نصف النهائي
2025-12-15

كأس العرب: الأردن يقابل السعودية في نصف النهائي

رياضة

كرة القدم

كأس العرب

قطر 2025

