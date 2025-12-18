كأس العرب - تأجيل مباراة السعودية والامارات لأجل غير مُسمّى

اللجنة المنظمة علقت المباراة على المركزين الثالث والرابع في المسابقة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب – قطر 2025، أنها علقت المباراة على المركزين الثالث والرابع في المسابقة، بين منتخبيّ والإمارات المتحدة إلى أجل غير مسمى بسبب عواصف البرق بالقرب من ملعب المباراة.



وفي حين احتفظ المكان بسلامة التشغيل الكاملة وظل الملعب في جيدة، فقد اتخذ هذا الإجراء من قِبَل ومراقب المباراة لضمان جميع اللاعبين والمشجعين والموظفين في الملعب.



وستبت اللجنة المعنية في قرار منح الفائز بالمكان الثالث في الوقت المناسب من خلال الدولي ، المشرف على البطولة.





