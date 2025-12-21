فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد

Nick Woltemade couldn't wait to meet Peter Crouch and reveal that "Crouchy" was his nickname in Germany 😆pic.twitter.com/ilYyupFckh — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 20, 2025

لم يُخفِ المهاجم الألماني نيك وولتمايده حماسه عند لقائه بأسطورة بيتر كراوتش، حيث سارع إلى إخباره بأن زملاءه في يطلقون عليه لقب "Crouchy"، في إشارة واضحة إلى التشابه الكبير بينهما في الطول وأسلوب اللعب داخل منطقة الجزاء.وولتمايده، الذي يُعد من أطول المهاجمين في الحديثة، أوضح أن لقب "كراوتشي" رافقه منذ بداياته، بسبب طريقته في التحرك والتهديف رغم قامته الطويلة، تماما كما كان يفعل كراوتش خلال مسيرته مع وتوتنهام والمنتخب الإنجليزي.وتحوّل اللقاء إلى لحظة طريفة تبادل فيها الطرفان الابتسامات والذكريات، ولاقت اللقطة تفاعلاً واسعا على ، حيث أحبّ الجمهور فكرة أن إرث كراوتش ما زال حاضرا حتى خارج .واعتبر كثيرون أن وولتمايده يمثّل الجيل الجديد من المهاجمين طوال القامة الذين يجمعون بين الحضور البدني واللمسة الفنية، تمامًا على خطى "كراوتشي" الأصلي.