فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد

لم يُخفِ المهاجم الألماني نيك وولتمايده حماسه عند لقائه بأسطورة الكرة الإنجليزية
بيتر كراوتش، حيث سارع إلى إخباره بأن زملاءه في ألمانيا
يطلقون عليه لقب "Crouchy"، في إشارة واضحة إلى التشابه الكبير بينهما في الطول وأسلوب اللعب داخل منطقة الجزاء.
وولتمايده، الذي يُعد من أطول المهاجمين في كرة القدم الألمانية
الحديثة، أوضح أن لقب "كراوتشي" رافقه منذ بداياته، بسبب طريقته في التحرك والتهديف رغم قامته الطويلة، تماما كما كان يفعل كراوتش خلال مسيرته مع ليفربول
وتوتنهام والمنتخب الإنجليزي.
وتحوّل اللقاء إلى لحظة طريفة تبادل فيها الطرفان الابتسامات والذكريات، ولاقت اللقطة تفاعلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث أحبّ الجمهور فكرة أن إرث كراوتش ما زال حاضرا حتى خارج إنجلترا
.
واعتبر كثيرون أن وولتمايده يمثّل الجيل الجديد من المهاجمين طوال القامة الذين يجمعون بين الحضور البدني واللمسة الفنية، تمامًا على خطى "كراوتشي" الأصلي.