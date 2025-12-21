لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"

تداولت جماهير صورة طريفة تعود إلى سبع سنوات

تداولت جماهير صورة طريفة تعود إلى سبع سنوات مضت، حين واجه أحد اللاعبين النرويجيين الشبان آنذاك المهاجم الصاعد في مباراة جمعت بين برّان ومولده بتاريخ 1 - يوليو 2018، وانتهت بفوز مولده (4-0) سجّل خلالها جميع الأهداف الأربعة.

اللافت أن اللاعب الذي واجه هالاند في تلك المباراة عبّر عن سعادته بما حدث، مستعيدا الذكرى بروح رياضية عالية، حيث كتب رسالة ودّية قال فيها "مرحبا إيرلينغ، هل تتذكر؟ لقد سجلتَ أربعة أهداف ضدي، فهل يمكنني الحصول على قميصك من فضلك؟".

القصة لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، واعتبرها المتابعون مثالا جميلا على كيف يمكن أن تصنع لحظات خالدة حتى في الهزيمة.

فبعد سنوات، لم تعد النتيجة مؤلمة، بل أصبحت وساما يفتخر به لاعب واجه نجما عالميا قبل أن يبدأ رحلته الأسطورية.







