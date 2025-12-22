هارتس يشعل الدوري والحلم يقترب لأول مرة منذ 1960

واصل نادي هارت أوف ميدلوثيان (هارتس) موسمه الاستثنائي في الدوري الإسكتلندي الممتاز
، بعدما حقق فوزا ثمينا على رينجرز
(2-1) عزّز به موقعه في الصدارة، موسّعًا الفارق إلى ست نقاط عن سلتيك
صاحب المركز الثاني، قبل خوض الأخير مباراته المؤجلة.
الفوز أكد أن طموحات هارتس هذا الموسم لم تعد مجرد مفاجأة عابرة، بل مشروعًا حقيقيًا للمنافسة على اللقب.
وبهذا الإنجاز، أصبح هارتس أول نادٍ خارج ثنائي "أولد فيرم" يتصدر ترتيب الدوري مع حلول أعياد الميلاد منذ عام 1993، في كسر تاريخي لهيمنة استمرت أكثر من ثلاثة عقود، حيث تعيش الجماهير في إدنبرة حالة
من الحلم، مع تصاعد الآمال بإحراز أول لقب دوري
للنادي منذ عام 1960.
ولم تتوقف الأرقام التاريخية عند هذا الحد، إذ سجّل هارتس إنجازًا آخر نادرًا، بعدما أصبح أول فريق منذ عام 1999 ينجح في هزيمة سلتيك ورينجرز خلال الشهر نفسه.
إنجاز مزدوج يؤكد أن الفريق بات الرقم الأصعب في الكرة
الإسكتلندية هذا الموسم، ويجعل السباق على اللقب مفتوحًا على سيناريو غير معتاد قد يعيد كتابة تاريخ الدوري.