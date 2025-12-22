عاجل
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
21 o
AlJadeedTv
البقاع
12 o
AlJadeedTv
الجنوب
22 o
AlJadeedTv
الشمال
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
16 o
AlJadeedTv
كسروان
22 o
AlJadeedTv
متن
22 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هارتس يشعل الدوري والحلم يقترب لأول مرة منذ 1960

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هارتس يشعل الدوري والحلم يقترب لأول مرة منذ 1960
A-
A+

كرة القدم

2025-12-22 | 00:13
هارتس يشعل الدوري والحلم يقترب لأول مرة منذ 1960

واصل موسمه الاستثنائي في الدوري الإسكتلندي الممتاز

واصل نادي هارت أوف ميدلوثيان (هارتس) موسمه الاستثنائي في الدوري الإسكتلندي الممتاز، بعدما حقق فوزا ثمينا على رينجرز (2-1) عزّز به موقعه في الصدارة، موسّعًا الفارق إلى ست نقاط عن سلتيك صاحب المركز الثاني، قبل خوض الأخير مباراته المؤجلة. 
الفوز أكد أن طموحات هارتس هذا الموسم لم تعد مجرد مفاجأة عابرة، بل مشروعًا حقيقيًا للمنافسة على اللقب.
وبهذا الإنجاز، أصبح هارتس أول نادٍ خارج ثنائي "أولد فيرم" يتصدر ترتيب الدوري مع حلول أعياد الميلاد منذ عام 1993، في كسر تاريخي لهيمنة استمرت أكثر من ثلاثة عقود، حيث تعيش الجماهير في إدنبرة حالة من الحلم، مع تصاعد الآمال بإحراز أول لقب دوري للنادي منذ عام 1960.
ولم تتوقف الأرقام التاريخية عند هذا الحد، إذ سجّل هارتس إنجازًا آخر نادرًا، بعدما أصبح أول فريق منذ عام 1999 ينجح في هزيمة سلتيك ورينجرز خلال الشهر نفسه.
إنجاز مزدوج يؤكد أن الفريق بات الرقم الأصعب في الكرة الإسكتلندية هذا الموسم، ويجعل السباق على اللقب مفتوحًا على سيناريو غير معتاد قد يعيد كتابة تاريخ الدوري.



مقالات ذات صلة

هارتس يكسر سطوة سيلتيك ورينجرز على الدوري الإسكتلندي
2025-10-26

هارتس يكسر سطوة سيلتيك ورينجرز على الدوري الإسكتلندي

سيف نبيل يشعل بيروت في أولى حفلاته بعد طرح ألبومه الجديد “SN Collection”
2025-10-12

سيف نبيل يشعل بيروت في أولى حفلاته بعد طرح ألبومه الجديد “SN Collection”

الكلاب خط الدفاع الأول عن نجوم الدوري الانجليزي
2025-11-10

الكلاب خط الدفاع الأول عن نجوم الدوري الانجليزي

نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه
2025-10-07

نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه

هارتس يشعل الدوري والحلم يقترب لأول مرة منذ 1960

رياضة

كرة القدم

هارت أوف ميدلوثيان

هارتس

الدوري الإسكتلندي الممتاز

رينجرز

سلتيك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - توقفوا دقيقة احتجاجا على حجب الرواتب والمنافس يتضامن
هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونيخ

اقرأ ايضا في كرة القدم

تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية
00:26

تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية

حظي الأسطورة الهولندية يوهان كرويف بتكريم رمزي لافت

00:26

تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية

حظي الأسطورة الهولندية يوهان كرويف بتكريم رمزي لافت

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل
00:25

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل

بعد تتويج فريقه إنتر ميامي بالبطولة

00:25

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل

بعد تتويج فريقه إنتر ميامي بالبطولة

فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر
00:24

فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر

ليلة مليئة بالحماس والتفاعل الجماهيري

00:24

فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر

ليلة مليئة بالحماس والتفاعل الجماهيري

اخترنا لك
تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية
00:26
فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل
00:25
فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر
00:24
فيديو - توقفوا دقيقة احتجاجا على حجب الرواتب والمنافس يتضامن
00:22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025