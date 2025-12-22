فيديو - توقفوا دقيقة احتجاجا على حجب الرواتب والمنافس يتضامن

شهدت مباراة بولو سبور أمام بنديك سبور في الدرجة الثانية التركية
احتجاجًا غير مألوف على خلفية تأخر الرواتب، إذ امتنع لاعبو الفريق الاول عن الحركة كلياً خلال الدقيقة الأولى بعد صافرة البداية.
جاء ذلك في رسالة مباشرة لإدارة النادي حول عدم حصول اللاعبين وأفراد من طاقم الفريق على مستحقاتهم منذ قرابة 3 أشهر.
وقام اللاعبون المحتجون بترك الكرة
للمنافس في أول لمسة، ثم وقف لاعبو الفريقين قرابة دقيقة من دون لعب فعلي، في مشهد
عكس جانبًا من الروح الرياضية لدى بنديك سبور الذي لم يستغل لحظة التوقف للاختراق أو التسجيل، واكتفى لاعبوه بالانتظار حتى انتهاء رسالة الاحتجاج قبل استئناف اللعب.
وفي أعقاب الجدل، أصدرت إدارة بولو سبور بيانًا شددت فيه على أنّ الجدّيّة والاحترام والاحتراف يجب أن تبقى عنوانًا لكلّ ما يرتبط باسم
النادي، معلنة فتح تحقيقات داخلية بحق من اعتبرتهم مسؤولين عن سلوك يسيء لقيم النادي ويؤثّر في صورته العامة.