الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر

كرة القدم

2025-12-22 | 00:24
فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر

ليلة مليئة بالحماس والتفاعل الجماهيري

عاش لقاء دينامو درسدن خارج ملعبه أمام هولشتاين كيل في الدوري الألماني الدرجة الثانية، ليلة مليئة بالحماس والتفاعل الجماهيري، حتى مع نتيجة المباراة، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (2-1).
الجمهور الزائر من دينامو درسدن قدّم مشهدًا رائعًا في المدرجات رغم الظروف الصعبة في جدول الترتيب، حيث ظهروا بحماس واضح طوال المباراة، مردّدين الأغاني وتشجيع الفريق حتى الدقائق الأخيرة
هذا المشهد جذب اهتمام المتابعين عبر منصات التواصل، إذ أظهر أن ولاء المشجعين لا يتراجع حتى مع الخسارة، وأن المدرّجات يمكن أن تكون معقلًا للروح الرياضية الحقيقية. 
بهذا الفوز، رفع هولشتاين كيل رصيده واستقر في المركز الحادي عشر قبل فترة التوقف الشتوي، بينما بقي دينامو درسدن في الأخير بعد 17 جولة على بدء المسابقة.



فيديو - الجمهور الأرجنتيني يُبهر وفريقه يخرج خالي الوفاض
2025-10-31
2025-10-31

فيديو - الجمهور الأرجنتيني يُبهر وفريقه يخرج خالي الوفاض

سلاف فواخرجي تُبهر الجمهور بكلماتها عن مصر: "الأرض التي تتنفس الخلود"
2025-11-02
2025-11-02

سلاف فواخرجي تُبهر الجمهور بكلماتها عن مصر: "الأرض التي تتنفس الخلود"

مصر تبهر العالم.. بأكبر متحف تاريخي (فيديو)
2025-11-01
2025-11-01

مصر تبهر العالم.. بأكبر متحف تاريخي (فيديو)

فيديو – هدّاف عربي يتألق في دينامو زغرب
2025-09-27
2025-09-27

فيديو – هدّاف عربي يتألق في دينامو زغرب

فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر

رياضة

كرة القدم

دينامو درسدن

هولشتاين كيل

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل
فيديو - توقفوا دقيقة احتجاجا على حجب الرواتب والمنافس يتضامن

تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية
00:26

تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية

حظي الأسطورة الهولندية يوهان كرويف بتكريم رمزي لافت

00:26

تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية

حظي الأسطورة الهولندية يوهان كرويف بتكريم رمزي لافت

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل
00:25

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل

بعد تتويج فريقه إنتر ميامي بالبطولة

00:25

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل

بعد تتويج فريقه إنتر ميامي بالبطولة

فيديو - توقفوا دقيقة احتجاجا على حجب الرواتب والمنافس يتضامن
00:22

فيديو - توقفوا دقيقة احتجاجا على حجب الرواتب والمنافس يتضامن

شهدت مباراة في الدرجة الثانية التركية احتجاجا غير مألوف

00:22

فيديو - توقفوا دقيقة احتجاجا على حجب الرواتب والمنافس يتضامن

شهدت مباراة في الدرجة الثانية التركية احتجاجا غير مألوف

تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية
00:26
00:26
فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل
00:25
00:25
فيديو - توقفوا دقيقة احتجاجا على حجب الرواتب والمنافس يتضامن
00:22
00:22
هارتس يشعل الدوري والحلم يقترب لأول مرة منذ 1960
00:13
00:13

