فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر

عاش لقاء دينامو درسدن خارج ملعبه أمام هولشتاين كيل في الدوري الألماني الدرجة الثانية، ليلة مليئة بالحماس والتفاعل الجماهيري، حتى مع نتيجة المباراة، التي انتهت بفوز أصحاب (2-1).الجمهور الزائر من دينامو درسدن قدّم مشهدًا رائعًا في المدرجات رغم الظروف الصعبة في جدول الترتيب، حيث ظهروا بحماس واضح طوال المباراة، مردّدين الأغاني وتشجيع الفريق حتى الدقائق .هذا المشهد جذب اهتمام المتابعين عبر منصات التواصل، إذ أظهر أن المشجعين لا يتراجع حتى مع الخسارة، وأن المدرّجات يمكن أن تكون معقلًا للروح الرياضية الحقيقية.بهذا الفوز، رفع هولشتاين كيل رصيده واستقر في المركز قبل فترة التوقف الشتوي، بينما بقي دينامو درسدن في الأخير بعد 17 جولة على بدء المسابقة.