ضربة موجعة: ليفربول يؤكّد غياب إيزاك الطويل

أعلن غياب مهاجمه ألكسندر إيزاك عن الملاعب



أعلن غياب مهاجمه ألكسندر إيزاك عن الملاعب لفترة غير محددة، بعدما خضع لعملية جراحية ناجحة يوم أمس الاثنين إثر إصابة في الكاحل تضمنت كسرًا في عظمة الشظيّة.

وكان اللاعب قد تعرّض للإصابة خلال مواجهة هوتسبير التي انتهت بفوز ليفربول (2-1)، إذ سجّل هدف الافتتاح قبل أن يسقط متأثرًا بتدخل قوي من المدافع ميكي فين أثناء عملية التسجيل، ليغادر الملعب غير على إكمال اللقاء.

وأوضح النادي في بيانه أن برنامج التأهيل سيُستكمل في مركز "أكسا" التدريبي، من دون تحديد موعد رسمي لعودة اللاعب، ما يترك الجهاز الفني أمام سيناريوهات مفتوحة في الفترة المقبلة.

وبينما لم يضع ليفربول إطارًا زمنيًا، أشارت صحيفة "ذا تايمز" إلى أن التعافي قد يستغرق نحو 3 أشهر تشمل التئام الكسر وإعادة التأهيل والعودة التدريجية للاحتكاك الكامل.

وللمقارنة، احتاج موسيالا إلى قرابة قبل العودة إلى تدريبات بعد إصابة مماثلة ما يعكس تفاوت مدد التعافي وفق شدة الإصابة واستجابة اللاعب للعلاج.







