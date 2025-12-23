الأخبار
ضربة موجعة: ليفربول يؤكّد غياب إيزاك الطويل

ضربة موجعة: ليفربول يؤكّد غياب إيزاك الطويل
ضربة موجعة: ليفربول يؤكّد غياب إيزاك الطويل

أعلن ليفربول غياب مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك عن الملاعب


أعلن ليفربول غياب مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك عن الملاعب لفترة غير محددة، بعدما خضع لعملية جراحية ناجحة يوم أمس الاثنين إثر إصابة في الكاحل تضمنت كسرًا في عظمة الشظيّة. 
وكان اللاعب قد تعرّض للإصابة خلال مواجهة توتنهام هوتسبير التي انتهت بفوز ليفربول (2-1)، إذ سجّل هدف الافتتاح قبل أن يسقط متأثرًا بتدخل قوي من المدافع ميكي فان دي فين أثناء عملية التسجيل، ليغادر الملعب غير قادر على إكمال اللقاء.
وأوضح النادي في بيانه أن برنامج التأهيل سيُستكمل في مركز "أكسا" التدريبي، من دون تحديد موعد رسمي لعودة اللاعب، ما يترك الجهاز الفني أمام سيناريوهات مفتوحة في الفترة المقبلة.
وبينما لم يضع ليفربول إطارًا زمنيًا، أشارت صحيفة "ذا تايمز" إلى أن التعافي قد يستغرق نحو 3 أشهر تشمل التئام الكسر وإعادة التأهيل والعودة التدريجية للاحتكاك الكامل.
وللمقارنة، احتاج جمال موسيالا إلى قرابة 6 أشهر قبل العودة إلى تدريبات بايرن ميونيخ بعد إصابة مماثلة ما يعكس تفاوت مدد التعافي وفق شدة الإصابة واستجابة اللاعب للعلاج.



ضربة موجعة: ليفربول يؤكّد غياب إيزاك الطويل

