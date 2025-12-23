فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين

لاعبة تدعى ماريا إدوارد أثناء مشاركتها في بطولة جيو جيتسو في البرازيل



حاولت الهروب من حركة القفص التي طبقتها منافستها ولم تستسلم واستمرت منافستها في الضغط عليها مما أدى إلى كسر عظم عضدها وكان سبب عدم استسلامها أثناء النزال لأن الأدرينالين أبطل شعورها بالألم



تعرضت لاعبة الجوجيتسو ماريا إدوارد لإصابة خطيرة خلال مشاركتها في إحدى البطولات في ، بعدما حاولت الهروب من حركة إخضاع قوية تُعرف بـ"القفص" طبقتها منافستها.وأدى إصرار ماريا على إلى كسر في عظم العضد، دون أن تشعر اللاعبة بالألم في حينه، إذ أوضحت لاحقًا أن ارتفاع الأدرينالين أثناء النزال أبطل إحساسها بالألم، ما جعلها تواصل القتال رغم خطورة الوضع، قبل أن تتوقف المباراة ويتم نقلها لتلقي العلاج.وأكدت التقارير الطبية أن الإصابة تطلبت إجراء عملية جراحية، على أن تمتد فترة التعافي إلى نحو أربعة أشهر، ما أعاد فتح حول تأثير الأدرينالين في الرياضات القتالية، وأهمية الاستسلام في الوقت المناسب للحفاظ على اللاعبين، رغم الروح القتالية العالية التي تميز هذه الرياضات.