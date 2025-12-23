فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين

تعرضت لاعبة الجوجيتسو ماريا إدوارد لإصابة خطيرة خلال مشاركتها في إحدى البطولات في البرازيل
، بعدما حاولت الهروب من حركة إخضاع قوية تُعرف بـ"القفص" طبقتها منافستها.
وأدى إصرار ماريا على المقاومة
إلى كسر في عظم العضد، دون أن تشعر اللاعبة بالألم في حينه، إذ أوضحت لاحقًا أن ارتفاع الأدرينالين أثناء النزال أبطل إحساسها بالألم، ما جعلها تواصل القتال رغم خطورة الوضع، قبل أن تتوقف المباراة ويتم نقلها لتلقي العلاج.
وأكدت التقارير الطبية أن الإصابة تطلبت إجراء عملية جراحية، على أن تمتد فترة التعافي إلى نحو أربعة أشهر، ما أعاد فتح النقاش
حول تأثير الأدرينالين في الرياضات القتالية، وأهمية الاستسلام في الوقت المناسب للحفاظ على سلامة
اللاعبين، رغم الروح القتالية العالية التي تميز هذه الرياضات.