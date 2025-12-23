الأخبار
فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا
كرة القدم

2025-12-23 | 00:24
فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا

خلال مباراة في الفوتسال أُقيمت في جمهورية كومي الروسية

كاد لاعب نادي أوختا، ديميتري خوساينوف، أن يفقد بصره، خلال مباراة في الفوتسال أُقيمت في جمهورية كومي الروسية، بعدما حاول انقاذ فريقه من هدف، فارتطم بمنصة مخصصة لإطلاق ألعاب نارية كانت جزءًا من التنظيم المحيط بالمباراة.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، انطلقت الشرارات مباشرة نحو وجه اللاعب، ما استدعى توقفًا قصيرًا للتأكد من سلامته، حيث تدخل الطاقم الطبي لتقييم حالته، وسط مخاوف من تأثير الإصابة على بصره، خاصة أن الشرارات كانت قريبة جدًا من العينين.
ورغم خطورة الموقف، أكدت التقارير أن خوساينوف نجا من أي أضرار دائمة، وتمكن بعد فترة من العودة إلى أرض الملعب ومواصلة اللعب.




رياضة

كرة القدم

نادي أوختا

ديميتري خوساينوف

