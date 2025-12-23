فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا

⚡️⚽ Footballer narrowly avoids losing his sight due to “cold fireworks”



During a match in Russia’s Komi Republic, Ukhta player Dmitry Khusainov found himself directly above a pyrotechnic installation.



The fireworks shot sparks straight into his face.



After some time, he was… pic.twitter.com/angWYyx2CP — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

كاد أوختا، خوساينوف، أن يفقد بصره، خلال مباراة في الفوتسال أُقيمت في كومي الروسية، بعدما حاول انقاذ فريقه من هدف، فارتطم بمنصة مخصصة لإطلاق ألعاب نارية كانت جزءًا من التنظيم المحيط بالمباراة.وبحسب تقارير إعلامية محلية، انطلقت الشرارات مباشرة نحو وجه اللاعب، ما استدعى توقفًا قصيرًا للتأكد من سلامته، حيث تدخل الطاقم الطبي لتقييم حالته، وسط مخاوف من تأثير الإصابة على بصره، خاصة أن الشرارات كانت قريبة جدًا من العينين.ورغم خطورة الموقف، أكدت التقارير أن خوساينوف نجا من أي أضرار دائمة، وتمكن بعد فترة من العودة إلى أرض الملعب ومواصلة اللعب.