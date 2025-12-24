الأخبار
حادث سير خطير لشقيقة ليونيل ميسي ونقلها إلى روزاريو

حادث سير خطير لشقيقة ليونيل ميسي ونقلها إلى روزاريو
كرة القدم

2025-12-24 | 00:26
حادث سير خطير لشقيقة ليونيل ميسي ونقلها إلى روزاريو

فقدت السيطرة على سيارتها إثر تعرضها لإغماء مفاجئ

تعرّضت ماريا ميسي، شقيقة نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، إلى حادث سير خطير بعدما فقدت السيطرة على سيارتها إثر تعرضها لإغماء مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامها بجدار. 
وبحسب التقارير، أسفر الحادث عن إصابات متعددة، شملت كسورًا في الفقرات والكعب والمعصم، إضافة إلى حروق وُصفت بأنها صعبة العلاج، وتلقت ماريا الإسعافات والعلاج الأولي فور وقوع الحادث، قبل اتخاذ قرار بنقلها لمتابعة العلاج في مسقط رأس العائلة.
وأكدت المصادر أن ماريا عادت إلى مدينة روزاريو لبدء مرحلة إعادة التأهيل تحت إشراف طبي متخصص، وسط دعم كبير من عائلتها، فيما لم تصدر تفاصيل إضافية حول مدة التعافي، فيما تمنى كثيرون لها الشفاء العاجل والعودة إلى حياتها الطبيعية في أقرب وقت.



