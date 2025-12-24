حادث سير خطير لشقيقة ليونيل ميسي ونقلها إلى روزاريو

فقدت السيطرة على سيارتها إثر تعرضها لإغماء مفاجئ

تعرّضت ماريا ، شقيقة نجم العالمي ميسي، إلى حادث سير خطير بعدما فقدت السيطرة على سيارتها إثر تعرضها لإغماء مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامها بجدار.

وبحسب التقارير، أسفر الحادث عن إصابات متعددة، شملت كسورًا في الفقرات والكعب والمعصم، إضافة إلى حروق وُصفت بأنها صعبة العلاج، وتلقت ماريا الإسعافات والعلاج الأولي فور وقوع الحادث، قبل اتخاذ قرار بنقلها لمتابعة العلاج في رأس العائلة.

وأكدت المصادر أن ماريا عادت إلى مدينة لبدء مرحلة إعادة التأهيل تحت إشراف طبي متخصص، وسط دعم كبير من عائلتها، فيما لم تصدر تفاصيل إضافية حول مدة التعافي، فيما تمنى كثيرون لها الشفاء العاجل والعودة إلى حياتها الطبيعية في أقرب وقت.







