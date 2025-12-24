الأخبار
44 متراً بين الملعبين: ديربي باريسي استثنائي في كأس فرنسا

44 متراً بين الملعبين: ديربي باريسي استثنائي في كأس فرنسا
كرة القدم

2025-12-24 | 00:27
44 متراً بين الملعبين: ديربي باريسي استثنائي في كأس فرنسا

مباراة فريدة من نوعها في كأس فرنسا

أسفرت قرعة دور الـ32 من كأس فرنسا عن مباراة فريدة من نوعها، بعدما أوقعت باريس سان جيرمان في مواجهة جاره باريس إف سي، في ديربي باريسي يحمل طابعًا خاصًا ويعد من أغرب المواجهات جغرافيًا في تاريخ المسابقة.
اللافت في هذه المباراة أن المسافة الفاصلة بين ملعب بارك دي برانس، معقل باريس سان جيرمان، وملعب جان بوان، معقل باريس إف سي، لا تتجاوز 44 مترًا فقط، ما يجعلها واحدة من أقصر المسافات بين ملعبين يتواجه فريقاهما في مباراة رسمية. 
المباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، ليس فقط بسبب الفارق الفني بين الفريقين، بل أيضًا بسبب الطابع التاريخي والغرائبي لهذا الديربي المصغّر: مواجهة داخل المدينة نفسها، وبين ملعبين متجاورين، تجعل من لقاء باريس سان جيرمان وباريس إف سي حدثًا استثنائيًا ينتظره عشاق اللعبة.



مقالات ذات صلة

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
2025-11-12

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند
2025-12-13

فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند

حدث غير مسبوق - شاهدوا مباراة من علوّ 50 متراً
2025-10-13

حدث غير مسبوق - شاهدوا مباراة من علوّ 50 متراً

خوليان كالييرو: قصة استثنائية لمدرب استثنائي
2025-12-04

خوليان كالييرو: قصة استثنائية لمدرب استثنائي

