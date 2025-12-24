44 متراً بين الملعبين: ديربي باريسي استثنائي في كأس فرنسا

مباراة فريدة من نوعها في

أسفرت قرعة دور الـ32 من عن مباراة فريدة من نوعها، بعدما أوقعت في مواجهة جاره ، في باريسي يحمل طابعًا خاصًا ويعد من أغرب المواجهات جغرافيًا في تاريخ المسابقة.

اللافت في هذه المباراة أن المسافة الفاصلة بين ملعب ، معقل باريس ، وملعب جان بوان، معقل باريس إف سي، لا تتجاوز 44 مترًا فقط، ما يجعلها واحدة من أقصر المسافات بين ملعبين يتواجه فريقاهما في مباراة رسمية.

المباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، ليس فقط بسبب الفارق الفني بين الفريقين، بل أيضًا بسبب الطابع التاريخي والغرائبي لهذا الديربي المصغّر: مواجهة داخل المدينة نفسها، وبين ملعبين متجاورين، تجعل من لقاء باريس سان جيرمان وباريس إف سي حدثًا استثنائيًا ينتظره عشاق اللعبة.







