تيباس: التوتر مصدره ريال مدريد

الاحتقان المتصاعدة تعود أساسا إلى خطاب

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة ، أن لا يخلق التوتر داخل الليغا، معتبرًا أن الاحتقان المتصاعدة في المشهد الإسباني تعود أساسًا إلى خطاب تجاه "كل شيء"، في إشارة إلى الصدامات المتكررة مع برشلونة والحكام ومؤسسات اللعبة.

وجاءت تصريحات تيباس ضمن مقابلة إعلامية تناولت التوتر المتنامي بين قطبي على خلفية نقاشات التحكيم وتداعيات ملف “نيغريرا”.

وفي هذا السياق، قال تيباس إن ما يرفع منسوب التوتر ليس برشلونة ولا بقية الأندية، بل ضد الجميع، ضد برشلونة، ضد ، ضد الكل، مشددًا على أن السردية المتداولة تُدار بطريقة خاطئة وتزيد الاستقطاب بدل تهدئته.

وأضاف رئيس الليغا أن جزءًا من المشكلة يرتبط بمحاولات ربط أخطاء تحكيمية راهنة بما جرى في سنوات سابقة، معتبرًا ذلك خطيرًا وغير صحيح، ومشيرًا إلى أن التوتر يُغذّى عبر المنصات الإعلامية المرتبطة بريال مدريد وتصريحات .







