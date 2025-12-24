الأخبار
تيباس: التوتر مصدره ريال مدريد

تيباس: التوتر مصدره ريال مدريد
كرة القدم

2025-12-24 | 00:28
تيباس: التوتر مصدره ريال مدريد

حالة الاحتقان المتصاعدة تعود أساسا إلى خطاب ريال مدريد

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن برشلونة لا يخلق التوتر داخل الليغا، معتبرًا أن حالة الاحتقان المتصاعدة في المشهد الإسباني تعود أساسًا إلى خطاب ريال مدريد تجاه "كل شيء"، في إشارة إلى الصدامات المتكررة مع برشلونة والحكام ومؤسسات اللعبة. 
وجاءت تصريحات تيباس ضمن مقابلة إعلامية تناولت التوتر المتنامي بين قطبي الكرة الإسبانية على خلفية نقاشات التحكيم وتداعيات ملف “نيغريرا”. 
وفي هذا السياق، قال تيباس إن ما يرفع منسوب التوتر ليس برشلونة ولا بقية الأندية، بل ريال مدريد ضد الجميع، ضد برشلونة، ضد الحكام، ضد الكل، مشددًا على أن السردية المتداولة تُدار بطريقة خاطئة وتزيد الاستقطاب بدل تهدئته. 
وأضاف رئيس الليغا أن جزءًا من المشكلة يرتبط بمحاولات ربط أخطاء تحكيمية راهنة بما جرى في سنوات سابقة، معتبرًا ذلك خطيرًا وغير صحيح، ومشيرًا إلى أن التوتر يُغذّى عبر المنصات الإعلامية المرتبطة بريال مدريد وتصريحات رئيس النادي.



