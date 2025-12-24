الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل

فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل
كرة القدم

2025-12-24 | 00:32
فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل

نظم نجم برشلونة وزوجته فعالية خيرية في البرازيل

نظم نجم برشلونة، رافينيا وزوجته ناتاليا، فعالية خيرية في البرازيل، وذلك قبيل احتفالات عيد الميلاد، في مبادرة إنسانية لاقت إشادة واسعة داخل المجتمع المحلي.
وركز الحدث على دعم العائلات المحتاجة وتخفيف الأعباء عنها خلال موسم الأعياد، حيث قام الزوجان بتوزيع المواد الغذائية والهدايا على عدد كبير من الأسر، وسط أجواء دافئة مليئة بالفرح، خصوصًا للأطفال الذين تفاعلوا بحماس مع المبادرة.
المبادرة تعكس الجانب الاجتماعي للاعب خارج المستطيل الأخضر، وتؤكد التزامه بدوره الإنساني تجاه مجتمعه، خاصة في فترات الأعياد. كما تسلط الضوء على أهمية مساهمة الرياضيين في الأعمال الخيرية، واستخدام شهرتهم لدعم القضايا الإنسانية ونشر قيم التضامن والعطاء.



فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل

Aljadeed
