فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل

🎥 - Raphinha and his wife Natalia organised a charity event in Brazil ahead of Christmas. They distributed food and gifts to needy families. pic.twitter.com/Dt6uLOEhn5 — Barça Buzz (@Barca_Buzz) December 23, 2025 Raphinha visited his hometown, helped those in need with food and gifts, and spent time meeting fans 👏❤️



نظم نجم ، رافينيا وزوجته ناتاليا، فعالية خيرية في البرازيل، وذلك قبيل احتفالات ، في مبادرة إنسانية لاقت إشادة داخل المجتمع المحلي.وركز على دعم العائلات المحتاجة وتخفيف الأعباء عنها خلال موسم الأعياد، حيث قام الزوجان بتوزيع المواد الغذائية والهدايا على عدد كبير من الأسر، وسط أجواء دافئة مليئة بالفرح، خصوصًا للأطفال الذين تفاعلوا بحماس مع المبادرة.المبادرة تعكس الجانب الاجتماعي للاعب خارج المستطيل الأخضر، وتؤكد التزامه بدوره الإنساني تجاه مجتمعه، خاصة في فترات الأعياد. كما تسلط الضوء على أهمية مساهمة الرياضيين في الأعمال الخيرية، واستخدام شهرتهم لدعم الإنسانية ونشر قيم التضامن والعطاء.