4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - جماهير ريال بيتيس ترسم البسمة على وجوه الأطفال

فيديو - جماهير ريال بيتيس ترسم البسمة على وجوه الأطفال
كرة القدم

2025-12-24 | 00:33
فيديو - جماهير ريال بيتيس ترسم البسمة على وجوه الأطفال

في مشهد إنساني مهيب جسد أسمى قيم الرياضة

في مشهد إنساني مهيب جسد أسمى قيم الرياضة، حولت جماهير نادي ريال بيتيس الإسباني مدرجات ملعب "بينيتو فيامارين" إلى لوحة من العطاء، حيث ألقت آلاف الدمى المحشوة على أرضية الملعب خلال استراحة ما بين الشوطين في مباراتهم الأخيرة.
يعد هذا الحدث تقليداً سنوياً راسخاً يحرص عليه عشاق النادي الأندلسي مع اقتراب أعياد الميلاد، لضمان عدم حرمان أي طفل من الفئات الأقل حظاً من الحصول على هدية. 
وقد امتلأ المستطيل الأخضر بآلاف الألعاب التي تسابق المنظمون والمتطوعون لجمعها وتصنيفها تمهيداً لتوزيعها على الجمعيات الخيرية والمستشفيات.
ولاقت هذه المبادرة إشادات واسعة عالمياً، حيث يتجاوز هذا المشهد حدود المنافسة الكروية ليؤكد على الدور المجتمعي للأندية وجماهيرها. 
إن "مطر الدمى" في إشبيلية بات رمزاً للتضامن الإنساني، حيث يثبت جمهور ريال بيتيس عاماً بعد عام أن كرة القدم هي وسيلة لنشر السعادة والأمل، وليست مجرد لعبة.



مقالات ذات صلة

فيديو - البرازيلي أنتوني يُسجّل هدفاً رائعاً لريال بيتيس
2025-11-03

فيديو - البرازيلي أنتوني يُسجّل هدفاً رائعاً لريال بيتيس

بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى
2025-11-21

بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى

فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر
2025-12-22

فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر

تامر حسني يُثير قلق جمهوره بعد ظهوره بجبيرة في ذراعه خلال زيارة إنسانية لطفلة مريضة
2025-10-19

تامر حسني يُثير قلق جمهوره بعد ظهوره بجبيرة في ذراعه خلال زيارة إنسانية لطفلة مريضة

فيديو - جماهير ريال بيتيس ترسم البسمة على وجوه الأطفال

رياضة

كرة القدم

ريال بيتيس

بينيتو فيامارين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي
فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل

فيديو - نادٍ يحقق أول لقب كبير في تاريخه
فيديو - نادٍ يحقق أول لقب كبير في تاريخه

فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي
فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي

فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل
فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل

فيديو - نادٍ يحقق أول لقب كبير في تاريخه
فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي
فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل
فيديو - مارتينيز يخطف القلوب في إنجلترا بلقطة إنسانية
