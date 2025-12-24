الأخبار
فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي

2025-12-24 | 00:35
تنظيم وقفة تكريمية تخليدًا لذكرى إليسا (21 عامًا)

شهدت هولندا لحظة مؤثرة، بعد تنظيم وقفة تكريمية تخليدًا لذكرى إليسا (21 عامًا)، صديقة لاعب يونغ أياكس الشاب مارك فيركاويل (19 عامًا)، التي توفيت إثر حادث سير مأساوي الأسبوع الماضي، أثناء ممارستها الجري، بعدما صدمتها سيارة بشكل مفاجئ.
الحدث حمل طابعًا إنسانيًا عميقًا، حيث عبّر اللاعبون والحاضرون عن تضامنهم مع عائلة الضحية وفيركاويل وعائلته في هذه المحنة الصعبة، وسط أجواء من الحزن والصمت احترامًا لروح إليسا. 
الوقفة لم تكن مجرد تكريم، بل رسالة واضحة عن قيمة الدعم والتعاطف في أوقات الفقد، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشابة في مقتبل العمر، كما أعادت الحادثة التذكير بأهمية السلامة على الطرق، وبأن كرة القدم، رغم تنافسها، تبقى مساحة للتضامن والإنسانية قبل كل شيء.



