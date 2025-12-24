فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي

Tribute honouring Elisa (21), girlfriend of Jong Ajax player Verkuijl (19), who died after being struck by a car while running last week.pic.twitter.com/weqChTZXzK — Total Football (@TotalFootbol) December 23, 2025

شهدت لحظة مؤثرة، بعد تنظيم وقفة تكريمية تخليدًا لذكرى إليسا (21 عامًا)، صديقة لاعب يونغ الشاب مارك فيركاويل (19 عامًا)، التي توفيت إثر حادث سير مأساوي الأسبوع الماضي، أثناء ممارستها الجري، بعدما صدمتها سيارة بشكل مفاجئ.حمل طابعًا إنسانيًا عميقًا، حيث عبّر اللاعبون والحاضرون عن تضامنهم مع عائلة وفيركاويل وعائلته في هذه المحنة الصعبة، وسط أجواء من الحزن والصمت احترامًا لروح إليسا.الوقفة لم تكن مجرد تكريم، بل رسالة واضحة عن قيمة الدعم والتعاطف في أوقات الفقد، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشابة في مقتبل العمر، كما أعادت الحادثة التذكير بأهمية السلامة على الطرق، وبأن ، رغم تنافسها، تبقى مساحة للتضامن والإنسانية قبل كل شيء.