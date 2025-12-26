تقارير عن اعتذار هبة أبوك لأشرف حكيمي بعد تجديد عقده

ترددت تقارير إعلامية مؤخرًا حول ما يُوصف باعتذار محتمل من هبة أبوك، زوجة أشرف حكيمي
السابقة، بعد فترة من تقديم طلب الطلاق.
وأشارت المصادر إلى أن أبوك تقول إنها تصرفت بناءً على مشورة أصدقاء وانفعالات عاطفية، وأنها تتمنى تصحيح الأمور مع اللاعب المغربي
.
اللافت أن هذه التقارير جاءت بعد تجديد باريس سان جيرمان
لعقد حكيمي، والذي رفع راتبه السنوي من حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني إلى 28 مليونًا.
وأضافت وسائل الإعلام
أن أموال حكيمي لا تزال تودع في حساب والدته، وهو ما أثار اهتمام المتابعين والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي.
القصة انتشرت بسرعة بسبب المزيج بين الجانب الشخصي للاعب والجانب المالي، وأصبحت مادة نقاشية بين الجماهير حول إدارة العلاقات الشخصية والأصول المالية للاعبين المشاهير، ورغم الطابع الشيق للخبر، لم يصدر أي بيان رسمي من الأطراف المعنية لتأكيد التفاصيل.