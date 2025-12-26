الأخبار
لماذا احتفل لاعبو برشلونة بعبارة "Bon Nadal"؟

كرة القدم

2025-12-26 | 01:08
لماذا احتفل لاعبو برشلونة بعبارة "Bon Nadal"؟

ما معنى عبارة Bon Nadal وما علاقتها برافايل نادال؟

احتفل عدد من لاعبي برشلونة على منصات التواصل الاجتماعي لمناسبة الأعياد، مستخدمين صوراً عائلية وعبارة Bon Nadal فما معنى هذه العبارة، وما علاقتها برافايل نادال، نجم التنس المدريدي العالمي؟.
لا علاقة لنادال بالأمر، بل إن عبارةBon Nadal  تعني "عيد ميلاد سعيد" أو "عيد ميلاد مجيد" باللغة الكتالونية، وهي اللغة المحلية في منطقة كتالونيا التي تقع فيها مدينة برشلونة.
إذاً، عندما ترى اللاعبين أو الجماهير يحتفلون ويكتبون Bon Nadal، فهم ببساطة يوجهون تهنئة بعيد الميلاد بطريقة محلية ومحبوبة، خاصة خلال موسم الأعياد الحالي.
عادةً تُستخدم هذه العبارة في بطاقات التهنئة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي احتفالات الأندية، خصوصًا في برشلونة حيث لها طابع تقليدي وثقافي.



