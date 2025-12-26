الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ذكرى مباراة الميلاد الشهيرة في الحرب العالمية الأولى قبل 111 عاماً

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ذكرى مباراة الميلاد الشهيرة في الحرب العالمية الأولى قبل 111 عاماً
A-
A+

كرة القدم

2025-12-26 | 01:11
ذكرى مباراة الميلاد الشهيرة في الحرب العالمية الأولى قبل 111 عاماً

شهدت الحرب العالمية الأولى لحظة استثنائية

قبل 111 عاما، شهدت الحرب العالمية الأولى لحظة استثنائية أظهرت الجانب الإنساني وسط الصراع العنيف. 
ففي يوم عيد الميلاد 1914، توقف الجنود الإنجليز والألمان عن القتال مؤقتًا على خط الجبهة فيما يُعرف بـ"الأرض المحايدة (No Man's Land)"، وشاركوا في مباراة كرة قدم ودية بين الجانبين، في حدث أصبح رمزًا للسلام والروح الإنسانية.
المباراة لم تكن مجرد لعبة، بل كانت مؤشرًا على التآلف المؤقت بين الجنود، حيث تبادلوا التحيات والهدايا الصغيرة، وأظهروا أن الإنسانية يمكن أن تتجلى حتى في أقسى الظروف، ونقلت صور وشهادات قديمة تفاصيل تلك اللحظة التي بقيت محفورة في ذاكرة التاريخ.
هذا الحدث أصبح أيقونة ثقافية ورياضية، ويُذكر سنويًا كمثال على قوة الرياضة في تقريب الناس، حتى في أوقات الحرب، مؤكدًا أن كرة القدم لم تكن فقط وسيلة للتسلية، بل أداة مؤقتة للتواصل والسلام بين الأعداء.


مقالات ذات صلة

بدء مراسم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله
2025-09-27

بدء مراسم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله

الشرع: نبارك للسوريين ذكرى المعركة التي حررت سوريا
2025-11-27

الشرع: نبارك للسوريين ذكرى المعركة التي حررت سوريا

الشرع: نبارك للسوريين ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان
2025-11-27

الشرع: نبارك للسوريين ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان

ابنة محمد قنوع تستذكر والدها في ذكرى ميلاده برسالة مؤثرة وصور نادرة
2025-09-27

ابنة محمد قنوع تستذكر والدها في ذكرى ميلاده برسالة مؤثرة وصور نادرة

ذكرى مباراة الميلاد الشهيرة في الحرب العالمية الأولى قبل 111 عاماً

رياضة

كرة القدم

الحرب العالمية الأولى

No Man's Land

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كأس العرب - قطر 2025: أرقام مذهلة لنسخة تاريخية
تقارير عن اعتذار هبة أبوك لأشرف حكيمي بعد تجديد عقده

اقرأ ايضا في كرة القدم

كأس العرب - قطر 2025: أرقام مذهلة لنسخة تاريخية
03:58

كأس العرب - قطر 2025: أرقام مذهلة لنسخة تاريخية

استقطبت كأس العرب - قطر 2025 اهتماماً واسع النطاق

03:58

كأس العرب - قطر 2025: أرقام مذهلة لنسخة تاريخية

استقطبت كأس العرب - قطر 2025 اهتماماً واسع النطاق

تقارير عن اعتذار هبة أبوك لأشرف حكيمي بعد تجديد عقده
01:10

تقارير عن اعتذار هبة أبوك لأشرف حكيمي بعد تجديد عقده

تصرفت بناءً على مشورة أصدقاء وانفعالات عاطفية

01:10

تقارير عن اعتذار هبة أبوك لأشرف حكيمي بعد تجديد عقده

تصرفت بناءً على مشورة أصدقاء وانفعالات عاطفية

لماذا احتفل لاعبو برشلونة بعبارة "Bon Nadal"؟
01:08

لماذا احتفل لاعبو برشلونة بعبارة "Bon Nadal"؟

ما معنى عبارة Bon Nadal وما علاقتها برافايل نادال؟

01:08

لماذا احتفل لاعبو برشلونة بعبارة "Bon Nadal"؟

ما معنى عبارة Bon Nadal وما علاقتها برافايل نادال؟

اخترنا لك
كأس العرب - قطر 2025: أرقام مذهلة لنسخة تاريخية
03:58
تقارير عن اعتذار هبة أبوك لأشرف حكيمي بعد تجديد عقده
01:10
لماذا احتفل لاعبو برشلونة بعبارة "Bon Nadal"؟
01:08
فيديو - طفل مشجع ليوفنتوس يتلقى قميص إنتر ميلان كهدية عيد الميلاد وردة فعله مذهلة
01:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025