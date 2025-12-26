كأس العرب - قطر 2025: أرقام مذهلة لنسخة تاريخية

استقطبت كأس العرب - قطر 2025 اهتماماً واسع النطاق

استقطبت كأس العرب - قطر 2025، التي أقيمت في الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول - ديسمبر الجاري، اهتماماً واسع النطاق، وتميزت بتنوع وثراء الثقافة ووحدة وتضامن شعوب المنطقة، فضلاً عن معايير التنظيم العالية في دولة قطر، مما يبرز مجدداً القدرات التنظيمية في البلاد على استضافة أحداث رياضية كبرى.

ورحبت دولة قطر بـ 1,220,063 مشجعاً منهم 25% من خارج قطر في نسخة تاريخية أخرى من مونديال العرب، الذي رسخ مكانته كقمة كروية جامعة للمنتخبات والمشجعين من أنحاء الوطن .

وشهد الحدث الرياضي تتويج المنتخب المغربي بلقب البطولة أمام 84,517 مشجعاً في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد لوسيل الأيقوني، في بطولة تنافس فيها 16 منتخباً على الكأس الذهبية. وتم تسجيل 77 هدفاً في 32 مباراة، حيث سجل اللاعب الأردني علي علوان ستة أهداف في ست مباريات لينال لقب هداف البطولة.

ومع إسدال الستار على مونديال العرب، يٌختتم موسم كروي غير مسبوق في البلاد في عام 2025، حيث صنعت قطر إنجازاً تاريخياً باستضافتها ثلاث نهائيات من بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في غضون ثلاثة أسابيع، بما في ذلك المباراة النهائية لكأس تحت 17 سنة بمشاركة 48 منتخباً وذلك لأول مرة في تاريخ بطولات الفيفا، والتي استضافتها البلاد في الفترة من 3 إلى 27 تشرين الثاني - نوفمبر، والمباراة النهائية لكأس القارات للأندية، التي أقيمت في 10 و13 و17 كانون الأول - ديسمبر، خلال أيام الراحة في كأس العرب.



نستعرض فيما يلي بعض الأرقام الرئيسية التي شهدتها كأس العرب FIFA قطر 2025™ وفقاً لمصادر اللجنة المحلية المنظمة للبطولة:



6 استادات عالمية استضافت 32 مباراة

أقيمت مباريات كأس العرب في ستة استادات مصممة وفق أعلى المواصفات العالمية، سبق أن استضافت مباريات خلال النسخة التاريخية كأس العالم - قطر 2022.

جمعت مباراة الافتتاح بين المنتخب القطري ممثل البلد المضيف ونظيره الفلسطيني في استاد البيت، بينما أقيمت المباراة النهائية في استاد لوسيل. وضمت قائمة استادات البطولة، استاد أحمد ، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، واستاد 974.

واستفادت المنتخبات المشاركة من البنية التحتية الرياضية الحديثة في قطر، حيث تم تخصيص 16 ملعب تدريب مصمم ومجهز وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وشهدت هذه الملاعب 228 جلسة تدريبية للمنتخبات والحكام، مع توفير خدمات رفيعة المستوى طوال البطولة، بما في ذلك معدات التدريب، والنقل، إضافة إلى الدعم الطبي على مدار الساعة.



25 % من المشجعين من خارج قطر

بلغ إجمالي الحضور 1,220,063 مشجعاً في 32 مباراة موزعة على 13 يوماً من المباريات، من بينهم 25% من خارج قطر. وتصدر المشجعون من قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والجزائر قائمة مشتري التذاكر، مما يعكس الشعبية الواسعة للبطولة في المنطقة.

وسجلت البطولة أعلى نسبة حضور في المباراة النهائية بين منتخبي الأردن والمغرب، حيث بلغ عدد الحضور 84,517 مشجعاً، تلتها مباراة منتخبي المغرب والسعودية التي حضرها 78,131 مشجعاً، وقد أقيمت المباراتان في استاد لوسيل.



2,269 من وسائل الإعلام

شارك في تغطية مباريات وفعاليات كأس العرب FIFA 2,269 ممثلاً معتمداً عن من 71 دولة، ويشكل هذا العدد زيادة تفوق ثلاثة أضعاف الإعلاميين الذين شاركوا في تغطية نسخة 2021، مما يبرز الأهمية المتزايدة للبطولة في المنطقة.

ومن خلال شراكة استراتيجية مع مدينة قطر للإعلام، وفرت اللجنة المنظمة مرافق مصممة خصيصاً لدعم الإعلاميين في تقديم تغطية شاملة للحدث. وشملت هذه المرافق المركز الإعلامي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ومركزاً مخصصاً للبث في سوق واقف، الذي شكل وجهة رئيسية للمشجعين خلال البطولة.

وضم مركز البث اثنين من الاستوديوهات الحديثة، على أحدث طراز، مما مكّن 24 من بث 202.5 ساعة خلال البرامج التي قدمتها طوال فترة البطولة، وشاركت 12 شبكة إعلامية بارزة كشركاء إعلاميين في البطولة لبث المباريات مباشرة في أنحاء العالم العربي.



11,573 تذكرة لذوي الإعاقة

وفرت البطولة تجربة خالية من العوائق للمشجعين ذوي الإعاقة، مما أتاح لهم حضور مباريات وفعاليات الحدث الكروي. وتم شراء 11,573 تذكرة من قبل المشجعين من ذوي الإعاقة خلال المباريات الـ 32، لتُختتم بذلك نسخة أخرى من كأس العرب تشتمل على مزايا الإتاحة وسهولة الوصول.

وتضمنت أبرز مزايا الإتاحة وسهولة الوصول أماكن مخصصة للمشجعين من مستخدمي الكراسي المتحركة والمشجعين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وخدمة التعليق الوصفي السمعي التي استخدمها 2,423 مشجعاً من المكفوفين وضعاف البصر، إلى جانب غرف المساعدة الحسية في استادات لوسيل والمدينة التعليمية والبيت التي توفرت في 18 مباراة والتي استخدمها 352 مشجعاً.

وفي إطار مبادرة اللجنة المحلية المنظمة الأوسع نطاقاً لتوفير تجارب شاملة لذوي الإعاقة، شارك عدد من طلاب مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز النور للمكفوفين كمرافقين للاعبين في مباراة الافتتاح التي جمعت منتخبي قطر وفلسطين، ومباراة منتخبي المغرب والإمارات في الدور نصف النهائي.



3,500 متطوع

شارك 3,500 متطوع في برنامج المتطوعين، من بينهم متطوعين من وعُمان والكويت والإمارات، قدموا الدعم للعمليات التشغيلية في 20 مجالاً في كأس العرب.

وشكل المتطوعون الجدد 30% من إجمالي المشاركين، في حين سبق لـ 70% منهم المشاركة في بطولات سابقة، ما يعكس ثقافة التطوع الراسخة في دولة قطر، كما أبرز المتطوعون التقاليد القطرية والعربية الأصيلة في حسن الضيافة واستقبال المشجعين والزوار من أنحاء المنطقة.



700 من الكوادر الطبية

تواجد أكثر من 700 من الكوادر الطبية بمن فيهم الأطباء والممرضين والمسعفين في جميع مواقع البطولة، وذلك ضمن الخدمات الطبية الشاملة التي قدمتها اللجنة المحلية المنظمة لضمان رعاية عالية الجودة للمشاركين في البطولة، بمن فيهم اللاعبين والمشجعين والضيوف خلال فترة استضافة مونديال العرب.



وتم تقديم هذه الخدمات من خلال شراكة بين سبيتار، المستشفى العالمي الرائد والمتخصص في جراحة العظام والطب الرياضي والشريك الطبي الرسمي لكأس العرب، ومؤسسة حمد الطبية، مقدم الرعاية الصحية الرائد في دولة قطر.



77 من المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم و955 فناناً محلياً

جمعت مناطق المشجعين في كأس العرب المجتمعات والشعوب العربية في احتفالية رائعة بالوحدة ومشاعر الأخوة والثقافة المشتركة، وانتشرت في محيط الاستادات الستة مناطق المشجعين، التي ضمت عدداً من المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والفنانين، مقدمة للمشجعين مزيجاً رائعاً من التجارب بما في ذلك أكشاك المأكولات والعروض الثقافية والفلكلورية من أنحاء المنطقة.

وفي إطار مبادرة مجتمعية، استقطبت اللجنة المحلية المنظمة 77 مشروعاً صغيراً ومتوسط الحجم في قطاع الأغذية، ووفرت لهم مساحات مجانية في مناطق المشجعين.

كما استضافت مناطق المشجعين 955 فناناً من أرجاء المنطقة، مما أضفى أجواءً احتفالية مميزة مع باقة من العروض الموسيقية والفلكلورية والفعاليات الثقافية التي احتفت بتراث دول المنتخبات المشاركة.



أكثر من 938 مليون مشاهدة على منصات التواصل

حظيت كأس العرب باهتمام واسع من المشجعين عبر المنصات الرقمية، حيث حقق المحتوى المرتبط بالبطولة 938,180,774 مشاهدة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كما سجلت القنوات المخصصة للبطولة 10,562,532 تفاعلاً خلال فترة الحدث الرياضي.



شبكة سكك الحديد القطرية

خلال فترة البطولة، نقلت شبكة سكك الحديد القطرية 4,924,919 راكباً، منهم 4,712,758 راكباً استخدم مترو الدوحة، و212,161 راكباً استخدم خدمة ترام لوسيل، وكان استخدام الشبكة مجانياً لجميع حاملي التذاكر في أيام المباريات.

وأسهمت خدمات مترو الدوحة وترام لوسيل بدور محوري في تسهيل تنقل المشجعين من وإلى استادات البطولة الستة، المتصلة جميعاً من خلال منظومة متكاملة وحديثة من وسائل النقل العام، والتي تشتمل أيضاً على مزايا الإتاحة وسهولة الوصول، ما ضمن تجربة تنقل خالية من العوائق للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وبعد اختتام نسخة ناجحة أخرى من البطولة الإقليمية، من المقرر أن تعود كأس العرب إلى قطر في 2029 و2033.









