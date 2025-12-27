الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
اعتقال رئيس نادي فنربخشة بتهمة شنيعة

اعتقال رئيس نادي فنربخشة بتهمة شنيعة
كرة القدم

2025-12-27 | 03:12
اعتقال رئيس نادي فنربخشة بتهمة شنيعة

استدعي الأسبوع الماضي للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة

قامت سلطات الأمن التركية بإلقاء القبض على سعد الدين ساران، رئيس نادي فنربخشة، الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية، بتهمة تعاطي المخدرات وفقا لنتائج الفحوصات التي خضع لها، بسبب وجود آثار مخدرات في عينات من شعره.
وكان ساران قد استدعي الأسبوع الماضي للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة، وتم إرساله إلى مركز الطب الشرعي، لتقديم عينات من شعره ودمه، بعدما خضع للاستجواب للاشتباه في تورطه في تزويد وتسهيل تعاطي المواد المخدرة.
وفيما نفى ساران بشكل قاطع تعاطيه الكوكايين وأعلن أنه سيعيد إجراء الاختبارات في مختبر خاص، أصدر نادي فنربخشة بيانا جاء فيه "لدينا ثقة تامة بأن رئيسنا سيتجاوز هذه المحنة بالحكمة والثبات اللذين لطالما تحلى بهما، وسيطوي هذه الصفحة ويواصل العمل بكل عزيمة من أجل نادينا"،
واعتبر ساران، 61 عاماً، هذه الادعاءات حملة تشويه ضده تهدف لتدمير المؤسسات التي يمثلها، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي "لم أستخدم قط المادة التي يزعم أنها ظهرت إيجابية في نتائج فحص المعمل الجنائي لم أستخدمها فحسب بل لم أرها حتى عن قرب".


