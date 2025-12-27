اعتقال رئيس نادي فنربخشة بتهمة شنيعة

قامت سلطات الأمن بإلقاء القبض على ساران، رئيس نادي فنربخشة، الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية، بتهمة تعاطي المخدرات وفقا لنتائج الفحوصات التي خضع لها، بسبب وجود آثار مخدرات في عينات من شعره.

وكان ساران قد استدعي الأسبوع الماضي للإدلاء بشهادته أمام ، وتم إرساله إلى ، لتقديم عينات من شعره ودمه، بعدما خضع للاستجواب للاشتباه في تورطه في تزويد وتسهيل تعاطي المواد المخدرة.

وفيما نفى ساران بشكل قاطع تعاطيه الكوكايين وأعلن أنه سيعيد إجراء الاختبارات في مختبر خاص، أصدر نادي فنربخشة بيانا جاء فيه "لدينا ثقة تامة بأن رئيسنا سيتجاوز هذه المحنة بالحكمة والثبات اللذين لطالما تحلى بهما، وسيطوي هذه الصفحة ويواصل العمل بكل عزيمة من أجل نادينا"،

واعتبر ساران، 61 عاماً، هذه الادعاءات حملة تشويه ضده تهدف لتدمير المؤسسات التي يمثلها، وكتب على "لم أستخدم قط المادة التي يزعم أنها ظهرت إيجابية في نتائج فحص المعمل الجنائي لم أستخدمها فحسب بل لم أرها حتى عن قرب".





