الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - انهيار سقف يفسد عيد ميلاد شريكة نيمار

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - انهيار سقف يفسد عيد ميلاد شريكة نيمار
A-
A+

كرة القدم

2025-12-27 | 03:13
فيديو - انهيار سقف يفسد عيد ميلاد شريكة نيمار

انهار جزء من سقف منزلها في مدينة ساو باولو

تعرّضت العارضة البرازيلية أماندا كيمبرلي، وهي شريكة سابقة للنجم نيمار، لحادث منزلي تسبب في إفساد أجواء عيد الميلاد لديها، بعدما انهار جزء من سقف منزلها في مدينة ساو باولو نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.
وبحسب ما نشرته كيمبرلي، البالغة 31 عامًا، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها وابنتها هيلينا، والتي تتشارك في رعايتها مع نيمار، نجتا من الإصابة بأعجوبة بعد سقوط السقف بشكل مفاجئ.
وشاركت السيدة مقاطع فيديو وصورا تُظهر تشققات واضحة في السقف وانتشار الحطام على الأرض، موضحةً أن تسرّبات المياه المتواصلة أدت إلى تراكمها داخل السقف قبل الانهيار.
وكتبت كيمبرلي لمتابعيها الذين يتجاوز عددهم 1.4 مليون على إنستغرام تعليقًا ساخرًا عن الحادث، قبل أن تعرض لقطات لقطع زجاج وجبس متناثرة في أرجاء المكان، مشيرةً إلى وجود كتلة ممتلئة بالمياه وانهيار في جزء من السقف وتسرّبات في أنحاء المنزل. 
وفي تحديثات لاحقة، ظهرت السيدة وهي تجمع بقايا الجبس في دلاء وتبدأ تنظيف المكان بنفسها، قبل أن تنشر صورًا لوصول مختصين إلى الموقع لتأمين المنزل ومعالجة الأضرار.




مقالات ذات صلة

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها
2025-12-02

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها

فيديو - طفل مشجع ليوفنتوس يتلقى قميص إنتر ميلان كهدية عيد الميلاد وردة فعله مذهلة
2025-12-26

فيديو - طفل مشجع ليوفنتوس يتلقى قميص إنتر ميلان كهدية عيد الميلاد وردة فعله مذهلة

أجواء عائلية لافتة في عيد ميلاد ابنة معتصم النهار
2025-12-23

أجواء عائلية لافتة في عيد ميلاد ابنة معتصم النهار

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر
2025-12-25

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر

فيديو - انهيار سقف يفسد عيد ميلاد شريكة نيمار

رياضة

كرة القدم

أماندا كيمبرلي

نيمار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - جول كوندي وكرة قدم مع الأطفال في بنين
اعتقال رئيس نادي فنربخشة بتهمة شنيعة

اقرأ ايضا في كرة القدم

ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو
03:49

ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو

بدأ يشارك مع الفريق الأول لنادي أتلتيك بلباو الإسباني

03:49

ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو

بدأ يشارك مع الفريق الأول لنادي أتلتيك بلباو الإسباني

ساوثغيت يخطط لتجديد قصر مسكون اشتراه بـ3 ملايين يورو
03:48

ساوثغيت يخطط لتجديد قصر مسكون اشتراه بـ3 ملايين يورو

خطط لتجديد قصر قديم "مسكون" اشتراه مؤخرا

03:48

ساوثغيت يخطط لتجديد قصر مسكون اشتراه بـ3 ملايين يورو

خطط لتجديد قصر قديم "مسكون" اشتراه مؤخرا

اخترنا لك
ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو
03:49
ساوثغيت يخطط لتجديد قصر مسكون اشتراه بـ3 ملايين يورو
03:48
أغنى 10 دوريات رياضية في العالم من حيث الإيرادات السنوية
03:21
ما هو "البوكسينغ داي"؟ ولماذا سُمي بهذا الاسم؟
03:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025