فيديو - انهيار سقف يفسد عيد ميلاد شريكة نيمار

انهار جزء من سقف منزلها في مدينة

تعرّضت العارضة البرازيلية أماندا كيمبرلي، وهي شريكة سابقة للنجم ، لحادث منزلي تسبب في إفساد أجواء لديها، بعدما انهار جزء من سقف منزلها في مدينة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

وبحسب ما نشرته كيمبرلي، البالغة 31 عامًا، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها وابنتها هيلينا، والتي تتشارك في رعايتها مع نيمار، نجتا من الإصابة بأعجوبة بعد سقوط السقف بشكل مفاجئ.

وشاركت السيدة مقاطع فيديو وصورا تُظهر تشققات واضحة في السقف وانتشار الحطام على ، موضحةً أن تسرّبات المياه المتواصلة أدت إلى تراكمها داخل السقف قبل الانهيار.

وكتبت كيمبرلي لمتابعيها الذين يتجاوز عددهم 1.4 مليون على تعليقًا ساخرًا عن الحادث، قبل أن تعرض لقطات لقطع زجاج وجبس متناثرة في أرجاء المكان، مشيرةً إلى وجود كتلة ممتلئة بالمياه وانهيار في جزء من السقف وتسرّبات في أنحاء المنزل.

وفي تحديثات لاحقة، ظهرت السيدة وهي تجمع بقايا الجبس في دلاء وتبدأ تنظيف المكان بنفسها، قبل أن تنشر صورًا لوصول مختصين إلى الموقع لتأمين المنزل ومعالجة الأضرار.









