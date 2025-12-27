فيديو - جول كوندي وكرة قدم مع الأطفال في بنين

🚨𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛: Jules Koundé spends his vacation playing beach football with some kids in Africa. 🇧🇯⚽️🏖️pic.twitter.com/z7IQ5aOSHU — Viralitity (@Viralitity) December 26, 2025

تداولت منصّات رياضية خلال عطلة مقطعًا يُظهر مدافع وهو يشارك مجموعة من الأطفال المحليين مباراة كرة قدم على الرمال، في دولة بنين، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بوصفها جانبًا إنسانيًا بعيدًا عن أجواء المنافسة.وظهر اللاعب في منطقة دجيغبادجي بمدينة ويداه الساحلية، حيث التفّ الأطفال حوله وشاركهم اللعب وسط أجواء عفوية.وتوقف متابعون عند جذور الإفريقية، إذ ينحدر والده من بنين، معتبرين أن المشهد يعكس ارتباطه بالمكان ورغبته في قضاء جزء من إجازته بطريقة بسيطة ومباشرة، بعيدًا عن الملاعب الرسمية والكاميرات الاحترافية.