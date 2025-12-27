الأخبار
فيديو - جول كوندي وكرة قدم مع الأطفال في بنين

فيديو - جول كوندي وكرة قدم مع الأطفال في بنين
كرة القدم

2025-12-27 | 03:14
فيديو - جول كوندي وكرة قدم مع الأطفال في بنين

شارك مجموعة من الأطفال المحليين مباراة على الرمال

تداولت منصّات رياضية خلال عطلة عيد الميلاد مقطعًا يُظهر مدافع برشلونة جول كوندي وهو يشارك مجموعة من الأطفال المحليين مباراة كرة قدم على الرمال، في دولة بنين، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بوصفها جانبًا إنسانيًا بعيدًا عن أجواء المنافسة.
وظهر اللاعب في منطقة دجيغبادجي بمدينة ويداه الساحلية، حيث التفّ الأطفال حوله وشاركهم اللعب وسط أجواء عفوية. 
وتوقف متابعون عند جذور كوندي الإفريقية، إذ ينحدر والده من بنين، معتبرين أن المشهد يعكس ارتباطه بالمكان ورغبته في قضاء جزء من إجازته بطريقة بسيطة ومباشرة، بعيدًا عن الملاعب الرسمية والكاميرات الاحترافية.



فيديو - جول كوندي وكرة قدم مع الأطفال في بنين

