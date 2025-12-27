تصويت أتلتيكو على لوحات الأساطير يستبعد "المكروه" كورتوا

فتح باب التصويت أمام الأعضاء

فتح باب التصويت أمام الأعضاء (السوسيوس) لاختيار اللاعبين الذين ستُخلَّد أسماؤهم ضمن "ممرّ الأساطير، خارج ملعب ميتروبوليتانو، على أن يستمرّ التصويت حتى 5 الثاني – يناير.

وتقوم الآلية على اختيار كل عضو 20 لاعبًا من قائمة موسّعة تضم 200 اسم موزّعة على 4 مراحل تاريخية، مع نظام نقاط يحدّد ترتيب الأسماء الأكثر حصولًا على أصوات.

التحوّل الأبرز في هذه يتمثل في تحديث معايير الإدراج، إذ لا تشمل القائمة اللاعبين النشطين حاليًا في أتلتيكو، كما تستبعد أسماءً لا تنطبق عليها الشروط المعتمدة.

وفي هذا الإطار، أكدت تقارير إسبانية أن الحارس البلجيكي لا يستوفي المعايير للمشاركة ضمن الترشيحات، ما يعني أن لوحته الحالية ستُزال ضمن إعادة تنظيم الممرّ.

وتأتي هذه الخطوة بعد جدلٍ سابق ارتبط ببعض اللوحات خارج الملعب، إذ إنّ لوحة ، حارس الحالي واللاعب السابق في أتلتيكو، تعرضت في مناسبات سابقة لتخريب من قبل بعض المشجعين كلما عاد للمشاركة في .







