ما هو "البوكسينغ داي"؟ ولماذا سُمي بهذا الاسم؟

يُحتفل بـالبوكسينغ داي (Boxing Day) في اليوم
التالي لعيد الميلاد، 26 كانون
الأول - ديسمبر، ويعد من التقاليد القديمة في المملكة
المتحدة ودول الكومنولث مثل كندا، أستراليا، ونيوزيلندا.
تعود التسمية إلى القرن التاسع عشر، عندما كان يتم توزيع صناديق (Boxes) تحتوي على هدايا أو أموال على الفقراء والخدم، كنوع من العطاء بعد احتفالات عيد الميلاد
.
مع مرور الوقت، أصبح البوكسينغ داي مناسبة رياضية بارزة، خاصة في كرة القدم البريطانية
، حيث تُقام عدد كبير من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
في هذا اليوم، ما يجذب جماهير كبيرة إلى الملاعب ومتابعين عبر التلفاز والمنصات الرقمية.
كما أصبح اليوم مرتبطًا بـالتسوق الكبير والعروض الضخمة في المتاجر، وهو ما يشبه إلى حد كبير "الجمعة السوداء" في الولايات المتحدة
.
اليوم، يُمثل البوكسينغ داي مزيجًا فريدًا من التراث البريطاني
التقليدي، الرياضة الاحترافية، والتسوق الجماهيري، ليصبح مناسبة محبوبة ومتابعة على نطاق واسع في دول الكومنولث وخارجها، تجمع بين الاحتفال والتسلية والتفاعل المجتمعي.