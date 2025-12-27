ما هو "البوكسينغ داي"؟ ولماذا سُمي بهذا الاسم؟

يُحتفل بـالبوكسينغ داي (Boxing Day) في التالي لعيد الميلاد

يُحتفل بـالبوكسينغ داي (Boxing Day) في التالي لعيد الميلاد، 26 الأول - ديسمبر، ويعد من التقاليد القديمة في المتحدة ودول الكومنولث مثل كندا، أستراليا، ونيوزيلندا.

تعود التسمية إلى القرن التاسع عشر، عندما كان يتم توزيع صناديق (Boxes) تحتوي على هدايا أو أموال على الفقراء والخدم، كنوع من العطاء بعد احتفالات .

مع مرور الوقت، أصبح البوكسينغ داي مناسبة رياضية بارزة، خاصة في ، حيث تُقام عدد كبير من مباريات في هذا اليوم، ما يجذب جماهير كبيرة إلى الملاعب ومتابعين عبر التلفاز والمنصات الرقمية.

كما أصبح اليوم مرتبطًا بـالتسوق الكبير والعروض الضخمة في المتاجر، وهو ما يشبه إلى حد كبير "الجمعة السوداء" في .

اليوم، يُمثل البوكسينغ داي مزيجًا فريدًا من التراث التقليدي، الرياضة الاحترافية، والتسوق الجماهيري، ليصبح مناسبة محبوبة ومتابعة على نطاق واسع في دول الكومنولث وخارجها، تجمع بين الاحتفال والتسلية والتفاعل المجتمعي.







