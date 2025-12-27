الأخبار
أغنى 10 دوريات رياضية في العالم من حيث الإيرادات السنوية

أغنى 10 دوريات رياضية في العالم من حيث الإيرادات السنوية
كرة القدم

2025-12-27 | 03:21
أغنى 10 دوريات رياضية في العالم من حيث الإيرادات السنوية

أغنى الدوريات الرياضية في العالم

نشرت تقارير مالية حديثة قائمة أغنى الدوريات الرياضية في العالم، حيث تصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية (NFL) بمداخيل سنوية وصلت إلى 20 مليار دولار.
وحل الدوري الهندي الممتاز للكريكيت (IPL) ثانياً بـ17 مليار دولار، ثم الدوري الأميركي لكرة السلة (NBA) بـ14 مليار دولار، ما يعكس شعبية هذه الرياضات في أسواقها المحلية والدولية.
وجاءت بقية الدوريات ضمن الترتيب كالتالي:
الدوري الأميركي للبيسبول (MLB) رابعاً بـ12 مليار دولار، الدوري الإنجليزي الممتاز (EPL) خامساً بـ8 مليارات، الدوري الأميركي للهوكي (NHL) سادساً بـ6.5 مليار، ثم البوندسليغا الألمانية سابعة بـ5 مليارات، لا ليغا الإسبانية ثامنة بـ4.5 مليار.
وحل الدوري الإيطالي (Serie A) ودوري أبطال أوروبا  (UEFA CL) تاسعاً وعاشراً بـ3.5 مليار دولار لكل منهما. 
وتظهر القائمة كيف تتنوع الرياضات الأكثر ربحية بين كرة القدم الأميركية والكريكيت وكرة القدم التقليدية، مع اختلاف أساليب التسويق، وتوزيع حقوق البث، والرعاية، وهو ما يجعل كل دوري يتنافس على جذب الجماهير وتحقيق أكبر الإيرادات السنوية الممكنة.



أغنى 10 دوريات رياضية في العالم من حيث الإيرادات السنوية

رياضة

كرة القدم

NFL

NBA

EPL

البوندسليغا

لا ليغا

الدوري الإيطالي

دوري أبطال أوروبا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
