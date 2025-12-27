أغنى 10 دوريات رياضية في العالم من حيث الإيرادات السنوية

أغنى الدوريات الرياضية في

نشرت تقارير مالية حديثة قائمة أغنى الدوريات الرياضية في ، حيث تصدرت الرابطة الوطنية الأميركية (NFL) بمداخيل سنوية وصلت إلى 20 مليار .

وحل الدوري الهندي الممتاز للكريكيت (IPL) ثانياً بـ17 مليار دولار، ثم الدوري الأميركي لكرة السلة (NBA) بـ14 مليار دولار، ما يعكس شعبية هذه الرياضات في أسواقها المحلية والدولية.

وجاءت بقية الدوريات ضمن الترتيب كالتالي:

الدوري الأميركي للبيسبول (MLB) رابعاً بـ12 مليار دولار، الدوري الإنجليزي الممتاز (EPL) خامساً بـ8 مليارات، الدوري الأميركي للهوكي (NHL) سادساً بـ6.5 مليار، ثم البوندسليغا سابعة بـ5 مليارات، لا ليغا الإسبانية ثامنة بـ4.5 مليار.

وحل الدوري (Serie A) ودوري أبطال أوروبا (UEFA CL) تاسعاً وعاشراً بـ3.5 مليار دولار لكل منهما.

وتظهر القائمة كيف تتنوع الرياضات الأكثر ربحية بين الأميركية والكريكيت وكرة القدم التقليدية، مع اختلاف أساليب التسويق، وتوزيع حقوق البث، والرعاية، وهو ما يجعل كل يتنافس على جذب الجماهير وتحقيق أكبر الإيرادات السنوية الممكنة.







