MLS يحتل المركز السادس عالميا بين أكثر الدوريات مشاهدة في 2025

بفضل تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
، لاعب إنتر ميامي، أظهرت إحصاءات حديثة أن الدوري الأميركي لكرة القدم
(MLS) أصبح في المركز السادس عالميًا من حيث نسبة المشاهدة بين الدوريات حول العالم
لعام 2025.
ويأتي الدوري خلف الدوري الإنجليزي الممتاز
، لا ليغا الإسباني، البوندسليغا الألماني، الدوري الإيطالي
، والدوري الفرنسي، ما يعكس الشعبية المتزايدة لكرة القدم في أميركا الشمالية.
التقرير أظهر أيضًا أن الدوريات الأخرى في قائمة العشرة الأوائل شملت البرازيليو، الدوري المكسيكي، الدوري البرتغالي والدوري الهولندي.
ويعكس هذا التصنيف نمو MLS عالميًا واهتمام الجماهير باللاعبين المحترفين والاستثمارات الكبيرة في الأندية والبنية التحتية.