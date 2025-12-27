الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

MLS يحتل المركز السادس عالميا بين أكثر الدوريات مشاهدة في 2025

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
MLS يحتل المركز السادس عالميا بين أكثر الدوريات مشاهدة في 2025
A-
A+

كرة القدم

2025-12-27 | 03:18
MLS يحتل المركز السادس عالميا بين أكثر الدوريات مشاهدة في 2025

بفضل تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

بفضل تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، أظهرت إحصاءات حديثة أن الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) أصبح في المركز السادس عالميًا من حيث نسبة المشاهدة بين الدوريات حول العالم لعام 2025. 
ويأتي الدوري خلف الدوري الإنجليزي الممتاز، لا ليغا الإسباني، البوندسليغا الألماني، الدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، ما يعكس الشعبية المتزايدة لكرة القدم في أميركا الشمالية.
التقرير أظهر أيضًا أن الدوريات الأخرى في قائمة العشرة الأوائل شملت البرازيليو، الدوري المكسيكي، الدوري البرتغالي والدوري الهولندي.
ويعكس هذا التصنيف نمو MLS عالميًا واهتمام الجماهير باللاعبين المحترفين والاستثمارات الكبيرة في الأندية والبنية التحتية.

مقالات ذات صلة

منهم تايلور سويفت و اريانا غراندي ودريك..اكثر النجوم شعبية في 2025
2025-12-09

منهم تايلور سويفت و اريانا غراندي ودريك..اكثر النجوم شعبية في 2025

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل
2025-12-22

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل

العد التنازلي نحو لقب الـ MLS بدأ: كل ما يجب معرفته عن الأدوار الإقصائية
2025-10-19

العد التنازلي نحو لقب الـ MLS بدأ: كل ما يجب معرفته عن الأدوار الإقصائية

هنا الزاهد: "2025 من أجمل سنين حياتي.. ما بفكرش في الحب ومركّزة في الشغل"
2025-10-22

هنا الزاهد: "2025 من أجمل سنين حياتي.. ما بفكرش في الحب ومركّزة في الشغل"

MLS يحتل المركز السادس عالميا بين أكثر الدوريات مشاهدة في 2025

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

MLS

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ما هو "البوكسينغ داي"؟ ولماذا سُمي بهذا الاسم؟
أكثر الرياضيين متابعة على منصات التواصل الاجتماعي مع بداية 2026

اقرأ ايضا في كرة القدم

ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو
03:49

ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو

بدأ يشارك مع الفريق الأول لنادي أتلتيك بلباو الإسباني

03:49

ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو

بدأ يشارك مع الفريق الأول لنادي أتلتيك بلباو الإسباني

ساوثغيت يخطط لتجديد قصر مسكون اشتراه بـ3 ملايين يورو
03:48

ساوثغيت يخطط لتجديد قصر مسكون اشتراه بـ3 ملايين يورو

خطط لتجديد قصر قديم "مسكون" اشتراه مؤخرا

03:48

ساوثغيت يخطط لتجديد قصر مسكون اشتراه بـ3 ملايين يورو

خطط لتجديد قصر قديم "مسكون" اشتراه مؤخرا

اخترنا لك
ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو
03:49
ساوثغيت يخطط لتجديد قصر مسكون اشتراه بـ3 ملايين يورو
03:48
أغنى 10 دوريات رياضية في العالم من حيث الإيرادات السنوية
03:21
ما هو "البوكسينغ داي"؟ ولماذا سُمي بهذا الاسم؟
03:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025