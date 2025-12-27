الأخبار
كرة القدم

2025-12-27 | 03:48
ساوثغيت يخطط لتجديد قصر مسكون اشتراه بـ3 ملايين يورو

خطط لتجديد قصر قديم "مسكون" اشتراه مؤخرا

كشف المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، عن خططه لتجديد قصر قديم "مسكون" اشتراه مؤخرًا بمبلغ يقدر بـ3 ملايين يورو، حيث يعاني من وجود خفافيش تعيش داخله، ما أضاف تحديًا غير معتاد لعملية التجديد.
وبحسب التقارير، فإن الخفافيش الموجودة في القصر من فصائل محمية بموجب القوانين البيئية، ما يجعل ساوثغيت مضطرًا لإنشاء حجرة خاصة لها تضمن سلامتها مع السماح له بالعمل على تجديد المنزل في مشروع يجمع بين الحفاظ على البيئة وحل مشكلات المنزل بطريقة مبتكرة ومسؤولة.
الخطوة أثارت اهتمام وسائل الإعلام والجماهير، الذين رحبوا بفكرة ساوثغيت في التوفيق بين حب التاريخ الطبيعي والحفاظ على الحياة البرية مع حياته الشخصية، مضيفين أن المشروع سيصبح قصة فريدة من نوعها عن إدارة العقارات وحماية البيئة في الوقت نفسه.




